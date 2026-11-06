اتهامات متبادلة.. القبض على شقيقين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه لقيامه بغمر منزله بالمياه بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة العياط) ، وبسؤاله أقر بتضرره من شقيقه (مزارع) لقيامه بغمر الأرض الزراعية خاصته بالمياه ما أدى لتسربها لمنزله المجاور للأرض.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه أثناء رى الأرض الزراعية ملكه ، واتهم الشاكى بقيامه ببناء منزله المشار إليه بدون ترخيص ، وبمواجهة الشاكى أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.