القبض على بائع متجول تعدى على عامل بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من بائع متجول لقيامه بالتعدى عليه بالسب والتلويح بأداة حادة تجاهه لاعتراضه على قيامه بافتراش الطريق وتعمد تعطيل الطريق بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من القائم على النشر (عامل- مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) بأنه حال سيره بدارجته النارية بإحدى المناطق بدائرة القسم تلاحظ له قيام بائع متجول بالإفتراش بمنتصف الطريق معطلاً حركة المرور، وحال مطالبته بإزالة الفرش قام الأخير بالتعدى عليه بالسب وإشهار أداة حادة تجاهه وتهديده بإلحاق الأذى به.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (بائع متجول – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادة ضبط (الأداة المستخدمة فى التعدى "موس حلاقة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

