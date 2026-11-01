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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"

بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة "إل نينيو"
أ ش أ

 أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، حالة الطوارئ في البلاد؛ بهدف توفير الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تتسبب في دمار واسع النطاق حول العالم.

وقال باز - في خطاب وجهه إلى شعبه، حسبما نقلت قناة "يونيتيل" البوليفية اليوم /الأحد/ - "إن المرسوم يدعو أيضا إلى نشر المزيد من فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، فيما تواجه بوليفيا فيضانات وجفاف بسبب ظاهرة (إل نينيو").

وأوضح أن هذه الظاهرة ستكون ذات تداعيات بالغة الخطورة تتمثل في موجات جفاف وفيضانات، ونحن في حاجة إلى تعاون كل المؤسسات.

وأفاد تقرير حكومي صدر هذا الأسبوع بأن الجفاف يؤثر على 78 ألف أسرة في ست من مقاطعات البلاد التسع، وقد تسبب في نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.

الرئيس البوليفي رودريجو باز حالة الطوارئ في البلاد تداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية

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