أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة حج الجمعيات الأهلية، وتوفير أفضل مستويات الرعاية والتنظيم لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أهمية حسن اختيار المشرفين القائمين على مرافقة البعثة وتقديم الدعم والرعاية للحجاج طوال رحلة أداء المناسك، بما يضمن انتظام الإجراءات وتيسير أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، برئاسة حسن عثمان وكيل الوزارة، أجرت القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية من العاملين بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة لها، استعدادًا لموسم حج 1448هـ – 2027م، وذلك بحضور الشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بالمديرية والإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القرعة أجريت في أجواء من الشفافية والوضوح، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويضمن اختيار العناصر المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولية الإشراف على الحجاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

وأضاف المحافظ أن الاستعداد المبكر لموسم الحج يمثل خطوة مهمة نحو إحكام تنظيم البعثة الإشرافية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير أوجه الرعاية والمتابعة المستمرة لحجاج الجمعيات الأهلية، والتعامل مع احتياجاتهم المختلفة وتذليل أي عقبات قد تواجههم طوال رحلة الحج.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الدور الذي يقوم به مشرفو بعثة الحج باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في نجاح منظومة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة، والتحلي بالمسؤولية وحسن التعامل مع الحجاج، والعمل بروح الفريق لضمان راحتهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.