حرصت الفنانة هند صبري على حضور فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في مصر، الذي يشهد عرض مجموعة من أبرز الأفلام الأوروبية والعالمية، بمشاركة عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم صدقي صخر وأمير المصري وآخرون.

وأعربت هند صبري عن سعادتها باستمرار إقامة مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في مصر، مؤكدة أهمية وجود مثل هذه الفعاليات السينمائية التي تتيح للجمهور فرصة مشاهدة تجارب سينمائية مختلفة والتعرف على ثقافات ومدارس فنية متنوعة.

وقالت هند صبري، على هامش حضورها فعاليات المهرجان، إنها سعيدة للغاية باستمرار وجوده في مصر، مشيرة إلى أنه رغم عدم إقامة فعاليات على السجادة الحمراء «ريد كاربت»، فإن المهرجان يقدم للجمهور مجموعة مهمة من الأفلام الأوروبية المميزة، وهو ما يمنحه قيمة فنية وثقافية كبيرة، بعيدًا عن المظاهر الاحتفالية المعتادة.

وأضافت أن أهمية المهرجانات السينمائية لا تتوقف عند حضور النجوم أو إقامة العروض الخاصة، وإنما تكمن بشكل أساسي في المحتوى السينمائي الذي تقدمه، والفرصة التي تمنحها لعشاق السينما لمشاهدة أعمال مختلفة ومهمة.

هند صبري تشارك في رمضان الماضي بمسلسل «مناعة»

وعلى الصعيد الفني، شاركت هند صبري في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «مناعة»، الذي قدمت خلاله شخصية «غرام»، في تجربة درامية تدور أحداثها في أجواء اجتماعية وتشويقية، وتتناول عالم تجارة المخدرات والتحولات التي قد تطرأ على حياة الإنسان تحت ضغط الظروف القاسية.

وتدور أحداث المسلسل في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تجد غرام نفسها وحيدة برفقة أطفالها الثلاثة، عقب مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، لتدخل في سلسلة من الأحداث الصعبة التي تدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية من أجل توفير حياة لأطفالها.

ومع تطور الأحداث، توافق غرام سرًا على زراعة المواد المخدرة داخل المقابر، لتبدأ رحلتها في عالم الجريمة، قبل أن تتحول تدريجيًا من امرأة تحاول النجاة بأسرتها إلى شخصية نافذة في تجارة المخدرات، وتصبح معروفة بلقب «ست الحُسن»، وتنجح في تكوين شبكة إجرامية قوية.

لكن مع تحرك السلطات لكشف أنشطتها، تبدأ دائرة الخطر في الاقتراب منها، وتجد نفسها أمام مواجهة صعبة مع العدالة، لتتحمل عواقب القرارات التي اتخذتها خلال رحلتها، في إطار درامي يرصد الصراع بين الظروف الاجتماعية والطموح والاختيارات الشخصية.

وشارك في بطولة مسلسل «مناعة» عدد من الفنانين، والعمل من إخراج حسين المنباوي.

هند صبري تنتظر عرض فيلم «أضعف خلقة» مع أحمد حلمي

وفي السينما، تنتظر هند صبري عرض فيلم «أضعف خلقة»، الذي يجمعها بالفنان أحمد حلمي، ويقدم قصة إنسانية تدور أحداثها داخل إحدى حدائق الحيوان عام 2007، من خلال شخصية عالم حيوانات يحاول القيام بعمله ورعاية الحيوانات رغم الأزمات والإهمال الذي تعاني منه الحديقة.

وتتصاعد الأحداث مع مواجهة الشخصية الرئيسية للعديد من الضغوط، سواء على المستوى المهني أو الأسري، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من تعقيد حياته، ليجد نفسه أمام مجموعة من المواقف والاختبارات الأخلاقية التي تجعله يعيد التفكير في اختياراته ومبادئه.

ويناقش الفيلم عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على معاناة العاملين في ظل الظروف الصعبة، والصراع بين الالتزامات المادية والقيم الشخصية، في إطار يجمع بين الدراما والمواقف الإنسانية.

ويأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية المنتظرة التي تخوض من خلالها هند صبري تجربة جديدة، بمشاركة أحمد حلمي، وسط ترقب الجمهور للكيمياء الفنية التي ستجمعهما على الشاشة.

وتواصل هند صبري بذلك نشاطها الفني بين السينما والدراما التليفزيونية، إلى جانب اهتمامها بالفعاليات والمهرجانات السينمائية التي تسهم في دعم صناعة السينما وتعريف الجمهور بأعمال وتجارب فنية من مختلف أنحاء العالم.