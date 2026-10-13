قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 عند الزواج بأخرى
تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟
غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك| ماذا حدث؟
القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة
خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا
الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
وزير الخارجية لـ«بلومبرج»: مصر ستدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بلا تحفظات
الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية تدفع نحو تهجير الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاولوا اغتيالي 11 مرة.. بن غفير يكشف ملابسات واقعة «زيتون الأسرى الفلسطينيين»

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
ناصر السيد

تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في مؤتمر "شعب الدولة" الذي نظمته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" (Ynet) الإسرائيليتين، متطرقاً إلى إصراره على حذف صنف الزيتون من قائمة طعام بعض الأسرى الفلسطينيين.

زيتون الأسرى الفلسطينيين

وقال بن غفير: "الأمر يبدأ بالتفاصيل الصغيرة، لقد سخرتم مني لأنني تعاملت مع مسألة الزيتون، لقد سلبتهم كل شيء، وهذا ما لا تفهمونه؛ فالأمر يبدأ من هنا. لقد حاولوا اغتيالي 11 مرة لأنهم يدركون أن هذا الوزير قد أحدث تغييراً". 

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "أعداؤنا يحترمون الواقع؛ فعندما تستخدم القوة، فإنهم يفكرون ملياً -ألف مرة- قبل تنفيذ أي هجوم". 

وفيما يتعلق بتوزيع شارات "عقوبة الإعدام للإرهابيين" في المدارس، قال: "إنها تحد من الهجمات".

استنفار في سجن إسرائيلي بسبب وجبة أسير فلسطيني

يذكر أن بن غفير قطع رحلة في بداية أكتوبر الجاري مدتها 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت جنوب دولة الاحتلال، بعدما وصلته صورة لوجبة مقدمة إلى أسير فلسطيني يظهر فيها تناوله 8 حبات زيتون بدلًا من 6.

وقال بن غفير إنه كان صائما حينما وصلته الصورة الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى السجن في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات، موضحا أنه حينما وصل إلى كتسيعوت، استدعى قيادات مصلحة السجون الإسرائيلية، بينهم المفوض وقادة السجن، وعرض عليهم الصورة متسائلًا: "ألا تفهمون؟ ثماني زيتونات بدلًا من ست؟".

بن غفير زيتون الأسرى الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي حذف صنف الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

حسام حسن ومرتضي منصور

من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي

وزير الصحة والسكان يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون الصحي

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها الأردنية تعزيز العمل العربي المشترك

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد