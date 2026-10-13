حاولوا اغتيالي 11 مرة.. بن غفير يكشف ملابسات واقعة «زيتون الأسرى الفلسطينيين»

تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في مؤتمر "شعب الدولة" الذي نظمته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" (Ynet) الإسرائيليتين، متطرقاً إلى إصراره على حذف صنف الزيتون من قائمة طعام بعض الأسرى الفلسطينيين.

زيتون الأسرى الفلسطينيين

وقال بن غفير: "الأمر يبدأ بالتفاصيل الصغيرة، لقد سخرتم مني لأنني تعاملت مع مسألة الزيتون، لقد سلبتهم كل شيء، وهذا ما لا تفهمونه؛ فالأمر يبدأ من هنا. لقد حاولوا اغتيالي 11 مرة لأنهم يدركون أن هذا الوزير قد أحدث تغييراً".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "أعداؤنا يحترمون الواقع؛ فعندما تستخدم القوة، فإنهم يفكرون ملياً -ألف مرة- قبل تنفيذ أي هجوم".

وفيما يتعلق بتوزيع شارات "عقوبة الإعدام للإرهابيين" في المدارس، قال: "إنها تحد من الهجمات".

استنفار في سجن إسرائيلي بسبب وجبة أسير فلسطيني

يذكر أن بن غفير قطع رحلة في بداية أكتوبر الجاري مدتها 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت جنوب دولة الاحتلال، بعدما وصلته صورة لوجبة مقدمة إلى أسير فلسطيني يظهر فيها تناوله 8 حبات زيتون بدلًا من 6.

وقال بن غفير إنه كان صائما حينما وصلته الصورة الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى السجن في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات، موضحا أنه حينما وصل إلى كتسيعوت، استدعى قيادات مصلحة السجون الإسرائيلية، بينهم المفوض وقادة السجن، وعرض عليهم الصورة متسائلًا: "ألا تفهمون؟ ثماني زيتونات بدلًا من ست؟".