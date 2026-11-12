أسوان.. تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بقرى إدفو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل خلال الفترة من 11 إلى 26 نوفمبر الجارى داخل قرى مركز ومدينة إدفو لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء ، وتقنين أراضى الدولة ، وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى بالمجان بما يسهم فى تخفيف مشقة إنتقال المواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية بالقرى والنجوع .

استكمال تقديم الخدمات بالقرى والنجوع

من جانبها ، أوضحت نجاح إبراهيم المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، جارى إستكمال تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل القرى والنجوع ، حيث يتم تقديم خدماتها بقرى البصيلية قبلى والبصيلية الوسطى ، والحجز بحرى والشراونة .

جهود متنوعة

جدول زمنى للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين

وأضافت نجاح إبراهيم بأنه سيتم إستكمال تشغيل السيارة بباقى القرى والنجوع وفقاً لجدول زمنى محدد ، حيث سيتم تقديم الخدمات لأهالى مناجم الفوسفات يوم الأحد 15 نوفمبر ، ولأهالى قرى الحجز قبلى يوم الأثنين 16 نوفمبر ، والرديسية غرب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر ، والرمادى بحرى يوم الأربعاء 18 نوفمبر ، والرمادى قبلى أيام الخميس والأحد والإثنين 19 و 22 و 23 نوفمبر ، والطوناب يوم الثلاثاء 24 نوفمبر ، والكلح شرق يوم الأربعاء 25 نوفمبر ، والكلح غرب يوم الخميس 26 نوفمبر .

تستهدف هذه الخطوة تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين بالقرى والنجوع ، وتوفير الوقت والجهد ، وتيسير إنهاء المعاملات دون مشقة الإنتقال إلى مقار الوحدات المحلية.