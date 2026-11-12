كندا تعزز تعاونها مع أوروبا لتطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

تتجه كندا إلى تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجال أبحاث الطيران والابتكار، من خلال توسيع مشاركتها في المشروع الأوروبي لتحديث إدارة الحركة الجوية، وذلك في إطار الشراكة المتنامية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأفاد المشروع الأوروبي المشترك لأبحاث وإدارة الحركة الجوية (سيزار) في بيان أصدره اليوم الخميس بأن ارتباط كندا ببرنامج «هورايزون أوروبا» الأوروبي للبحث والابتكار أتاح للمنظمات والمؤسسات الكندية المشاركة في المشروعات البحثية الأوروبية إلى جانب شركائها الأوروبيين منذ عام 2024، فيما دخل هذا التعاون مرحلة جديدة مع السماح للمؤسسات الكندية، للمرة الأولى، بالانضمام إلى المشروع المشترك لتطوير إدارة الحركة الجوية كأعضاء منتسبين.

وفي يونيو 2026، أصبحت شركة «ناف كندا»، المزود الكندي لخدمات الملاحة الجوية، أول مؤسسة من خارج أوروبا تحصل على عضوية في المشروع الأوروبي.

وقال بليك كوشني، مدير برامج إدارة المجال الجوي والبرامج الأوروبية بالشركة، إن حركة الطيران لا تتوقف عند الحدود، ولذلك ينبغي ألا تتوقف الأبحاث الرامية إلى تطويرها عندها أيضا.

وتشارك شركة «توراسانا» الكندية المتخصصة في استشارات الطيران وتحليل البيانات وأنظمة السلامة والجودة، ضمن مشروع يستهدف دمج الطائرات منخفضة الانبعاثات في العمليات الجوية اليومية.

وقالت ألي فيرجسون، الشريكة المؤسسة للشركة، إن المشاركة المباشرة في المشروعات البحثية الأوروبية تتيح للشركات الاستشارية المتخصصة الوصول إلى خبرات واسعة ووجهات نظر تشغيلية يصعب جمعها بصورة مستقلة، فضلا عن تعزيز فهمها للنهج الأوروبي في دمج الطائرات الجديدة ضمن منظومة الطيران.

كما تشارك جامعة ويسترن الكندية في مشروع بحثي لرصد مسارات التكاثف خلف الطائرات باستخدام كاميرات أرضية، حيث تقود جهود تطوير تقنيات تتبع هذه المسارات.

وأوضح الباحث دينيس فيدا، الأستاذ المساعد بالجامعة، أن البرمجيات التي يعمل عليها الفريق تستطيع رصد مسارات التكاثف في الصور، وربط كل مسار بالطائرة التي تسببت في تكوّنه باستخدام بيانات تتبع الطائرات، ومتابعته منذ ظهوره خلف الطائرة حتى اختفائه.

وأشار إلى أنه يسعى للاستفادة من الشراكات التي أتاحها المشروع لإنشاء مركز متخصص لرصد مسارات التكاثف في الجامعة، بما يشمل إنشاء أول مرصد متخصص من نوعه عالميا، وفقا للمقترح المطروح.

وسبق لشركة «ناف كندا» الانضمام في عام 2024 إلى تحالف دولي يضم عددا من مؤسسات الملاحة الجوية الأوروبية، ويعمل على تطوير أنظمة الجيل الجديد لإدارة الحركة الجوية، لتصبح أول مؤسسة من خارج أوروبا تشارك في هذا التعاون.

وامتدت مشاركتها إلى أربعة مشروعات بحثية أوروبية إضافية، بالتعاون مع شركائها في التحالف ومؤسسات أخرى.

وقال كوشني إن المشاركة في المشروعات البحثية تتيح للشركة الانخراط في مبادرات محددة، بينما تمنحها العضوية فرصة المشاركة في صياغة البرنامج البحثي بأكمله وتحديد أولوياته.

وبموجب العضوية الجديدة، ستتمكن الشركة من المشاركة في إدارة المشروع الأوروبي والتخطيط لبرامجه، والاطلاع على توجهات الأبحاث خلال مرحلة إعدادها، فضلا عن نقل الخبرات التشغيلية الكندية إلى المناقشات المتعلقة بأولويات التطوير خلال السنوات المقبلة.

ولا يقتصر التعاون على استفادة كندا من الخبرات الأوروبية، إذ تقدم المؤسسات الكندية خبرات تشغيلية وبحثية تستفيد منها منظومة الطيران الأوروبية أيضا.

وتشمل هذه الخبرات إدارة الحركة الجوية في شمال المحيط الأطلسي، حيث تتقاطع المسارات الجوية الدولية الرئيسية، إلى جانب إدارة الطيران في المناطق الشمالية والنائية التي تعاني محدودية البنية التحتية وتتعرض لظروف جوية قاسية.

وأشار كوشني إلى أن الرحلات الجوية بين أوروبا وأمريكا الشمالية تنتقل يوميا من مراقبي الحركة الجوية الأوروبيين إلى نظرائهم الكنديين ثم تعود مرة أخرى، مؤكدا أن تطوير حلول قابلة للتطبيق عبر هذه الحدود من شأنه تعزيز التنسيق وتحسين كفاءة إدارة الحركة الجوية على جانبي المحيط الأطلسي.

ويأتي توسيع التعاون في أبحاث الطيران وإدارة الحركة الجوية في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى تعميق شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية، مع تحول التعاون في قطاع الطيران إلى نموذج عملي للشراكة العابرة للأطلسي.