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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التجارة الفرنسي: أتطلع إلى استكشاف فرص شراكة جديدة خلال زيارتي لأثينا

وزير التجارة الفرنسي: أتطلع إلى استكشاف فرص شراكة جديدة خلال زيارتي لأثينا
وزير التجارة الفرنسي: أتطلع إلى استكشاف فرص شراكة جديدة خلال زيارتي لأثينا
أ ش أ

صرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، نيكولا فوريسييه، بأن زيارته المقررة إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم /الخميس/، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستكشاف فرص حصول فرنسا على منتجات نفطية مكررة من اليونان، ومن المقر أن يجري محادثات حول التعاون في مجال الطاقة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليونانية، قال فوريسييه: "يعد تأمين إمدادات الطاقة أولوية استراتيجية لفرنسا ولأوروبا ككل، فالأزمات الجيوسياسية تذكرنا بأن اعتمادنا على استيراد الهيدروكربونات والمواد الخام يقوض سيادتنا واقتصادنا وأمننا".

ودعا فوريسييه إلى تسريع وتيرة تطوير طاقة ميسورة التكلفة، منتجة محليا وخالية من الكربون، وذلك من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين وشبكات الكهرباء والربط الطاقي، بالإضافة إلى الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، فضلا عن الطاقة المستمدة من الكتلة الحيوية.

وأضاف: "تعد اليونان شريكا رئيسيا في هذه الخطة، وقد استثمرت الشركات الفرنسية أكثر من مليار يورو في قطاع الطاقة المتجددة، وأتطلع إلى استكشاف فرص شراكة جديدة خلال زيارتي".

وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار جهود فرنسا الأوسع نطاقا لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية المتينة بين أثينا وباريس.

ومن المقرر أن يلتقي فوريسييه بمسؤولين في الحكومة اليونانية ومديرين تنفيذيين في قطاع الطاقة، فضلا عن ممثلين عن الشركات الفرنسية العاملة في اليونان.

وتتزامن الزيارة مع خطط للمضي قدماً في مشروع "الربط الكهربائي البحري الكبير" (ين اليونان وقبرص، وهو مشروع تشارك فيه شركتان فرنسيتان.

وزير التجارة الخارجية الفرنسي نيكولا فوريسييه العاصمة اليونانية أثينا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية منتجات نفطية مكررة من اليونان

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