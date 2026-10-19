جوارديولا يدعم أطفال غزة: يفقدون كل شيء.. أرجوكم واصلوا الحديث عنهم

عبّر الإسباني بيب جوارديولا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مسلطًا الضوء على معاناة الأطفال في قطاع غزة، وما يواجهونه من جوع وخوف وفقدان لذويهم ومنازلهم، في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون.

ودعا المدير الفني السابق لمانشستر سيتي إلى مواصلة الحديث عن فلسطين وعدم تجاهل معاناة شعبها، مشددًا على أهمية التمسك بالقيم الإنسانية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لمواصلة تقديم المساعدات للمحتاجين.

جوارديولا: ضحايا غزة ليسوا مجرد أرقام

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأونروا مقطع فيديو لجوارديولا، تحدث خلاله عن المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أن ضحايا الحرب ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص لهم أسماء وعائلات وأحلام وذكريات.

وقال المدرب الإسباني: «إنهم ليسوا موتى بل أشخاص تعرضوا للقتل، ليسوا مجرد أرقام بل كانت لهم أسماء ووجوه وعائلات وأحلام وذكريات، ليسوا أضرارًا جانبية، هم فتيات وفتيان».

وأشار جوارديولا إلى أن أطفال غزة يواجهون ظروفًا بالغة القسوة، في ظل مشاهد البحث عن الآباء والأمهات بين الأنقاض، والمعاناة من الجوع والخوف وفقدان الأمان، مؤكدًا ضرورة عدم تجاهل ما يتعرضون له.

رسالة جوارديولا عن معاناة أطفال فلسطين

وتحدث جوارديولا عن التأثير الإنساني للحرب على الأطفال الفلسطينيين، لافتًا إلى أنهم يفقدون أبسط مقومات الحياة الآمنة، قبل أن تتاح لهم فرصة الاستمتاع بطفولتهم والنمو في بيئة مستقرة.

وقال: «نحن نعيش فترة مظلمة جدًا في تاريخنا، نرى فتيات وفتيانًا في غزة يبحثون عن آبائهم وأمهاتهم بين الأنقاض، ويطلبون المساعدة، ويعانون من الجوع، ويُتركون وحدهم، نشاهدهم يفقدون كل شيء حتى قبل أن تتاح لهم فرصة أن يكبروا».

وأكد المدرب الإسباني أن التضامن مع فلسطين يجب أن يستمر دون انقطاع، مشددًا على أن المسؤولية الإنسانية تفرض إبقاء معاناة الفلسطينيين حاضرة وعدم السماح للامبالاة بتجاهل حقوقهم وآلامهم.

جوارديولا يدعو إلى دعم الأونروا

وسلط جوارديولا الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين الممتدة عبر أجيال، في ظل التهجير وفقدان المنازل والحرمان من الاستقرار، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الإنسانية لمساندتهم.

وقال: «لا ينبغي لأي شعب أن يقضي أجيالًا بأكملها في إثبات قدرته على تحمل المعاناة، ولا ينبغي لأي طفولة أن تنشأ وهي تتعلم النجاة قبل أن تتعلم كيف تعيش».

كما دعا إلى دعم وكالة الأونروا، نظرًا لدورها في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.

واختتم جوارديولا رسالته قائلًا: «أرجوكم، واصلوا الحديث عن فلسطين، ودافعوا عن الإنسانية في وجه اللامبالاة، وإن استطعتم، ادعموا الأونروا كي نواصل إيصال المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».