عاد الإسباني بيب جوارديولا إلى دائرة الاهتمام داخل الكرة السعودية بعدما تحركت عدة أندية في دوري روشن للمحترفين لاستكشاف إمكانية التعاقد معه في خطوة تعكس طموحات المسؤولين عن المشروع الرياضي السعودي في استقطاب أسماء تدريبية من الصف الأول لكن المفاجأة أن المدرب الإسباني لا يبدو مستعدا لخوض أي تجربة جديدة في الوقت الحالي رغم وصول عروض فعلية للتعاقد معه خلال الأيام الماضية.

وبين رغبة الأندية السعودية في الحصول على توقيع أحد أعظم المدربين في كرة القدم الحديثة وقرار جوارديولا تأجيل حسم مستقبله إلى ما قبل انطلاق الموسم المقبل بدأت التكهنات تتزايد بشأن الوجهة المحتملة للمدرب الإسباني خاصة مع ارتباط اسمه بناديي الأهلي والنصر في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل القيادة الفنية في الفريقين.

وكيل جوارديولا يكشف وصول عروض سعودية

وجاء التطور الأبرز في ملف مستقبل جوارديولا على لسان وكيل أعماله جوسيب ماريا أوروبيج الذي أكد تلقيه عروضا من أندية سعودية خلال الأيام الماضية عبر وسطاء دون الكشف عن أسماء الأندية التي تقدمت بهذه العروض أو التفاصيل المالية المرتبطة بها.

وأوضح وكيل المدرب الإسباني أن جوارديولا لا يرغب في دراسة العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن مناقشة مستقبله ستبدأ بصورة رسمية قبل انطلاق الموسم المقبل وهو ما يعني أن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مطالبة بالانتظار وعدم توقع حسم الملف في الوقت الراهن.

ويمثل هذا الموقف رسالة واضحة للأندية السعودية التي تسعى لإقناع المدرب الإسباني بخوض تجربة جديدة في دوري روشن إذ إن العقبة الحالية لا تتعلق فقط بالجوانب المالية أو قيمة العروض وإنما برغبة جوارديولا نفسه في تأجيل جميع القرارات المتعلقة بمستقبله التدريبي.

الأهلي يدخل دائرة التكهنات.. وغضب الجماهير يهدد مستقبل بوسيتش

ويبرز الأهلي السعودي ضمن أبرز الأندية المرتبطة بالتكهنات حول إمكانية التعاقد مع جوارديولا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تحيط بمستقبل الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش بعد تراجع النتائج واشتداد الضغوط الجماهيرية خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت حالة الغضب داخل المدرجات إلى مستويات كبيرة عقب الخسارة الثقيلة أمام الشباب بنتيجة 6-1 في دوري روشن وهي النتيجة التي فجرت موجة من الانتقادات ضد الجهاز الفني ودفعت قطاعات من جماهير الأهلي للمطالبة بإجراء تغيير على مستوى القيادة الفنية.

وأصبح مستقبل بوسيتش محل تساؤلات بالتزامن مع تحركات لدراسة أسماء تدريبية بديلة يمكن الاستعانة بها حال اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة معه وظهرت عدة أسماء بارزة ضمن الترشيحات من بينها الإيطالي أنطونيو كونتي وتياجو موتا إلى جانب الألماني أولي فيرنر.

وفي ظل هذه الأجواء يكتسب اسم جوارديولا أهمية خاصة داخل دائرة التكهنات باعتباره مدربا قادرا على إحداث نقلة فنية كبيرة لكن ارتباط اسمه بالأهلي لا يعني وجود اتفاق رسمي أو تأكيد أن النادي هو أحد الأطراف التي تقدمت بالعروض التي تحدث عنها وكيله.

النصر يراقب المشهد.. هل يكون رونالدو بوابة جوارديولا إلى روشن؟

وعلى الجانب الآخر يظهر النصر السعودي ضمن الأندية المرتبطة بالتكهنات حول مستقبل المدرب الإسباني في ظل رغبة الإدارة في امتلاك جهاز فني قادر على قيادة المشروع الرياضي للنادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتحيط علامات استفهام بمستقبل الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي تولى تدريب النصر في يوليو الماضي خلفا للبرتغالي جورجي جيسوس بعقد يمتد لمدة موسمين وسط تقارير تتحدث عن دراسة الإدارة لخيارات فنية أخرى تحسبا لأي تغيير محتمل.

ويواجه بوستيكوجلو تحديا كبيرا للحفاظ على موقعه خاصة أن النصر يمتلك طموحات مرتفعة في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما يفرض على الجهاز الفني تحقيق نتائج تتناسب مع حجم الاستثمارات والتطلعات الجماهيرية.

ويمثل التعاقد مع جوارديولا حال تحرك النصر بصورة رسمية صفقة من العيار الثقيل ليس فقط بسبب قيمته الفنية وإنما لما يمتلكه من خبرات في التعامل مع النجوم وبناء الفرق القادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

لكن حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة تربط العروض التي تلقاها وكيل جوارديولا بشكل مباشر بالأهلي أو النصر لتظل هوية الأندية السعودية التي تحركت للحصول على توقيعه غير معلنة.

10 سنوات في مانشستر سيتي.. لماذا أصبح جوارديولا هدفا استثنائيا؟

وتزداد قيمة جوارديولا في سوق المدربين بالنظر إلى المسيرة التاريخية التي قدمها مع مانشستر سيتي بعدما انتهت رحلته مع النادي الإنجليزي في صيف 2026 عقب عشرة أعوام قضاها على رأس القيادة الفنية منذ يوليو 2016.

ونجح المدرب الإسباني في تحويل مانشستر سيتي إلى أحد أبرز القوى الكروية في العالم بعدما قاده إلى حقبة استثنائية من البطولات والأرقام القياسية وحقق معه 20 لقبا كبيرا كان أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما أضاف إلى خزائن النادي الإنجليزي ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس العالم للأندية ليترك بصمة تاريخية جعلته أحد أهم المدربين الذين تولوا قيادة الفريق منذ تأسيسه.

ولم تقتصر إنجازات جوارديولا على تجربته الإنجليزية إذ سبق له تحقيق نجاحات كبيرة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بعدما توج بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب للدوري الألماني إلى جانب فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق الكتالوني.

وبذلك يمتلك جوارديولا ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وهي أرقام تعكس حجم الخبرات التي تجعله هدفا استثنائيا لأي مشروع كروي يبحث عن المنافسة على أعلى المستويات.