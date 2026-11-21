أثنى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، على مستوى دوري روشن السعودي، معتبرًا أنه يشبه الدوري الإسباني «الليجا»، الذي قضى فيه الجزء الأكبر من مسيرته الكروية قبل انتقاله إلى «الزعيم».

وعقد نادي الهلال مؤتمرًا صحفيًا استثنائيًا، استضاف خلاله 20 طفلًا في مركز الماجدية الرياضي، حيث وجّهوا أسئلة إلى بونو وزميله لاعب الوسط السعودي محمد كنو.

وقال بونو، في تصريحات نشر النادي جزءًا منها عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «أتوقع أن يكون الفارق بين روشن والليجا في الطقس، حيث يبدو مختلفًا بين إسبانيا والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «في بعض المباريات أيضًا يكون هناك فارق بين بعض الأندية، ولكن بشكل عام أرى أن الدوري السعودي فيه تنافسية كبيرة مثل الدوري الإسباني».

بونو يكشف سر اختياره الهلال

وتحدث الحارس المغربي عن سبب اختياره اللعب في الهلال دونًا عن باقي أندية دوري روشن، مؤكدًا أن تاريخ النادي ومكانته كانا من أبرز دوافع انتقاله إليه.

وقال: «الهلال كبير آسيا ويمتلك تاريخًا كبيرًا، وشرف لي أن أكون لاعبًا بين صفوفه».

وأردف: «كنت فخورًا للغاية بالانتقال إلى نادٍ بحجم الهلال، وارتداء القميص الخاص به، كان شرفًا كبيرًا، وشعرت بمسؤولية كبيرة، وأشكر زملائي الذين رحبوا بي وجعلوني أشعر أنني بين أهلي».

وعن ما يميز جماهير الهلال عن جماهير الأندية الأخرى، قال بونو: «جمهور الهلال يجعلك تشعر أنه لا توجد مباراة صغيرة، فهم يضعون عليك مسؤولية كبيرة، وهذا هو الشيء الذي يجعل النادي دومًا على القمة بالألقاب والمجد».

أفضل تصدٍ في مسيرته أمام مانشستر سيتي

وتطرق بونو إلى الحديث عن أفضل تصدٍ في مسيرته، مشيرًا إلى التصدي الذي قام به خلال فوز الهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض الحارس المغربي اختيار مهاجم بعينه يتمنى اللعب ضده، موضحًا: «واجهت العديد من المهاجمين، وكانت مواجهتهم شرفًا لي، لا يوجد مهاجم بعينه أريد مواجهته، ولكنني تشرفت بمواجهة كل المهاجمين الكبار الذين لعبوا ضدي».

وكشف بونو عن بعض اهتماماته خارج كرة القدم، قائلًا: «بعيدًا عن كرة القدم أحب قيادة الدراجات، ولو عملت في غير كرة القدم لربما صرت مدرسًا على غرار والدي، وأحببت الحراسة منذ صغري بسبب القفازات، ولو لعبت في مركز غير الحراسة لكنت مهاجمًا».

رحلة بونو من إشبيلية إلى الهلال

وانتقل بونو إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني، ليسهم في تتويج الفريق بخمسة ألقاب حتى الآن، أبرزها دوري روشن في 2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، إلى جانب كأس السوبر السعودي في مناسبتين.

وقبل انتقاله إلى الدوري السعودي، قضى بونو الجزء الأكبر من مسيرته في إسبانيا، بعدما انضم إلى الفريق الرديف في أتلتيكو مدريد قادمًا من الوداد المغربي في صيف 2012، قبل تصعيده إلى الفريق الأول مع بداية الموسم التالي.

لكن الحارس المغربي لم يحصل على الفرصة مع نادي العاصمة الإسبانية، لينتقل إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة، ثم إلى جيرونا بشكل نهائي، ومنها إلى إشبيلية، الذي قضى بين صفوفه أفضل فتراته الكروية من 2019 إلى 2023.

وكان أبرز إنجازات بونو مع الفريق الأندلسي التتويج بلقب الدوري الأوروبي مرتين، عامي 2020 و2023، قبل رحيله إلى الهلال مباشرة.