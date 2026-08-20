في أسوان.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

فى ضوء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً ، وبالتزامن مع الزيارة الميدانية التى أجراها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقرى العون الغذائى برفقة وفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى أمس.

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتنظيم قافلة طبية شاملة بقرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج بالمجان لأهالى هذه القرى .

قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالى القرى النائية

وأوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة جاءت بناءاً على توجيهات المحافظ المهندس عمرو لاشين ، وحرصه على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأهالى القرى النائية ، حيث ضمت نخبة من الأطباء والمتخصصين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، شملت الباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والجراحة العامة والأطفال بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وتلبية الإحتياجات العلاجية للمواطنين .

خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالمجان

كما شملت القافلة توفير خدمات الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، إلى جانب تشغيل معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف الفحوصات للحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها بما يسهم فى دعم جهود التشخيص الدقيق وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى دون الحاجة إلى تحمل مشقة الإنتقال إلى المنشآت الصحية بالمناطق الأخرى .

الكشف على 500 مواطن وصرف الأدوية والعلاجات بالمجان



وشهدت القافلة توفير الأدوية والعلاجات اللازمة وصرفها بالمجان للحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها ، حيث إستفاد من خدمات القافلة نحو 500 مواطن من أهالى قرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً .

تأتى هذه القافلة فى إطار حرص محافظة أسوان على إستمرار وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين بمختلف القرى والمناطق النائية بما يعكس إهتمام الدولة بتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الصحية ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، وتوفير رعاية صحية متكاملة تلبى إحتياجات الأهالى وتدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة ، وسيتم تنفيذ القوافل بصورة دورية فى كافة مناطق العون الغذائى بالتنسيق مع مديرية الصحة .