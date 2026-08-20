جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة .. ومنح دراسية مجانية تقديرًا لتفوّق أبناء المحافظة | صور

كرّم الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم العلمي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة أسوان اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور ربيع محمد أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والأستاذ خالد عسران، أمين عام الجامعة، وفيصل نعيم، ومحمد دياب، مدير إدارة التعليم الثانوي، إلى جانب الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

وشمل التكريم ستة من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وهم: الطالبة رحمة محمد عوض، المركز الأول علمي رياضة، والطالبة مريم محمد عمران، المركز الأول أدبي، والطالب حمزة سامح فتحي، المركز الأول أدبي من ذوي الهمم، والطالبة منة الله حامد مرتضى، المركز الثاني علمي علوم، والطالبة سلمى محمد أحمد، المركز الثالث علمي علوم، والطالب علي سيد عبداللطيف، المركز الرابع مكرر علمي علوم.

تكريم

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن تكريم أوائل الثانوية العامة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن التفوق العلمي هو أحد أهم ركائز بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مضيئة ومشرفة لأبناء أسوان، وقادة وعلماء المستقبل الذين نعوّل عليهم في مواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن جامعة أسوان حريصة على دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية المجانية لأوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان، ممن يتم ترشيحهم للالتحاق بكليات القمة بالجامعة.

وأوضح الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أنه يأتي التكريم تأكيدا لدور الجامعة المجتمعي وحرصها على رعاية النابغين واحتضان المواهب العلمية المتميزة، وخاصة طلاب الدمج من ذوي الههم في ظل اهتمام الدولة بهم والعمل علي تمكينهم ودمجهم بمجتمع التعليم الجامعي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ربيع محمد أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن تقديره لهذه المبادرة المتميزة من جامعة أسوان، مؤكدًا أن تكريم الطلاب المتفوقين يمثل رسالة تقدير حقيقية لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، كما يشكل حافزًا قويًا لهم ولزملائهم لمواصلة التفوق والتميز.

وأشار إلى أن التعاون بين جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم يعكس تكامل مؤسسات الدولة في رعاية أبنائها المتميزين، وتهيئة المناخ الداعم للطلاب من أجل مواصلة نجاحاتهم العلمية وتحقيق طموحاتهم.

وفي ختام مراسم التكريم، حرص رئيس الجامعة وقيادات الجامعة والتعليم والطلاب وأولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بتفوق أبناء أسوان، ورسّخت رسالة الجامعة في دعم الموهوبين والمتفوقين وتحويل التفوق العلمي إلى طاقة حقيقية لبناء المستقبل.