قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
العلاقات المصرية القطرية في مرحلة جديدة.. اتفاقيات ومشروعات واستثمارات
رد مفحم من الشيخ خالد الجندي على منكرى السنة من القرآن الكريم
بعد عامين .. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في مقتل الطفلة هند رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة .. ومنح دراسية مجانية تقديرًا لتفوّق أبناء المحافظة | صور

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

كرّم الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم العلمي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة أسوان اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور ربيع محمد أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والأستاذ خالد عسران، أمين عام الجامعة، وفيصل نعيم، ومحمد دياب، مدير إدارة التعليم الثانوي، إلى جانب الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

وشمل التكريم ستة من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وهم: الطالبة رحمة محمد عوض، المركز الأول علمي رياضة، والطالبة مريم محمد عمران، المركز الأول أدبي، والطالب حمزة سامح فتحي، المركز الأول أدبي من ذوي الهمم، والطالبة منة الله حامد مرتضى، المركز الثاني علمي علوم، والطالبة سلمى محمد أحمد، المركز الثالث علمي علوم، والطالب علي سيد عبداللطيف، المركز الرابع مكرر علمي علوم.

تكريم

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن تكريم أوائل الثانوية العامة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأن التفوق العلمي هو أحد أهم ركائز بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مضيئة ومشرفة لأبناء أسوان، وقادة وعلماء المستقبل الذين نعوّل عليهم في مواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن جامعة أسوان حريصة على دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية المجانية لأوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان، ممن يتم ترشيحهم للالتحاق بكليات القمة بالجامعة.

وأوضح الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أنه يأتي التكريم تأكيدا لدور الجامعة المجتمعي وحرصها على رعاية النابغين واحتضان المواهب العلمية المتميزة، وخاصة طلاب الدمج من ذوي الههم في ظل اهتمام الدولة بهم والعمل علي تمكينهم ودمجهم بمجتمع التعليم الجامعي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ربيع محمد أمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن تقديره لهذه المبادرة المتميزة من جامعة أسوان، مؤكدًا أن تكريم الطلاب المتفوقين يمثل رسالة تقدير حقيقية لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، كما يشكل حافزًا قويًا لهم ولزملائهم لمواصلة التفوق والتميز.
وأشار إلى أن التعاون بين جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم يعكس تكامل مؤسسات الدولة في رعاية أبنائها المتميزين، وتهيئة المناخ الداعم للطلاب من أجل مواصلة نجاحاتهم العلمية وتحقيق طموحاتهم.
وفي ختام مراسم التكريم، حرص رئيس الجامعة وقيادات الجامعة والتعليم والطلاب وأولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بتفوق أبناء أسوان، ورسّخت رسالة الجامعة في دعم الموهوبين والمتفوقين وتحويل التفوق العلمي إلى طاقة حقيقية لبناء المستقبل.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

حزب الوعي

الوعي يختتم النسخة الأولى من نموذج محاكاة المجلس القومي لحقوق الإنسان

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام النفقات: خطوة لحماية الأسرة والمرأة والطفل

المهندس إيهاب محمود

الجيل : قمة الرئيس السيسي وبن جاسم تعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد