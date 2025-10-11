قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد منافسة مع المغرب.. منتخب مصر للناشئين يضم موهبة الدوري الإنجليزي

يونس ابراهيم
يونس ابراهيم
يسري غازي

رشحت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، لدعم صفوف منتخب مصر مواليد 2007.

تواصلت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تمهيداً لضمه إلى صفوف ناشئي الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

يونس إبراهيم "مواليد 2008" يلعب في مركز صانع اللعب، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، إلى جانب أصوله المصرية، وتمكنت اللجنة من حسم ملف اللاعب، والحصول على موافقته بتمثيل منتخب مصر "مواليد 2007" خلال المرحلة المقبلة.

يونس إبراهيم  نجم نادي برايتون الإنجليزي

يونس إبراهيم من مواليد عام 2008 وهو أحد أكبر مفاجآت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة لمنتخب مصر للناشئين بقيادة وائل رياض وهو مركزه صانع الألعاب ويشارك مع فريق تحت 18 عاما بصفوف نادي برايتون الإنجليزي.

وبات يونس ابراهيم حديث الصحافة الإنجليزية بعد ما سجل الأسبوع الماضي هدفين في مرمى آفريق آرسنال من ركلات حرة بعدها ب 3 أيام سجل هاتريك في مرمى فريق برمنجهام.

وتم تصعيد يونس ابراهيم من 3 أيام لفريق برايتون الإنجليزي تحت 21 عاما وقاد الفريق للفوز على حساب نادي هاسوكس بنتيجة 1-0.

ونجحت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة بحسم ملفه وإقناع يونس ابراهيم بتمثيل منتخب مصر للناشئين بعد ما حاول الاتحاد المغربي لكرة القدم ضم اللاعب نظرا لأن له أصول بعيدة من المغرب.

فيما انضم الثنائي جوناس الملاح لاعب برومابويكارنا السويدي وكريم حسنين لاعب BSK 1933 النمساوي، لمعسكر منتخب مصر مواليد 2007، الذي يمتد حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي.


ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأربعة لاعبين محترفين، تبعًا لاختيارات وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، لكن تعذر انضمام كريم أحمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة، وريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب ضيق الوقت.


وعملت لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التواصل مع الرباعي، من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر مواليد 2007 في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

منتخب مصر يونس ابراهيم برايتون الإنجليزي وائل رياض لجنة المحترفين

