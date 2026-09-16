خالد جلال: الكرة مش عاوزة تدخل مرمى الزمالك.. ولو بالإنصاف غزل المحلة يستحق 3 أهداف

أعرب خالد جلال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن اندهاشه من إهدار لاعبيه للعديد من الفرص خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على تسجيل 3 أهداف على الأقل، وفقًا لما قدمه من فرص خلال المباراة.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال عقب المباراة: «مندهش جدًا من كم الفرص اللي بتضيع أمام المرمى.. 3 انفرادات ولا انفراد واحد نوفق فيه، والزمالك بفرصة واحدة أو اتنين يفوز».

وأضاف: «مستغرب جدًا من اللي بيحصل، الكرة مش عاوزة تدخل المرمى، ولو بالإنصاف على الأقل فرقتي تجيب 3 أجوال».

وتطرق المدير الفني لغزل المحلة إلى الإصابات التي تعرض لها فريقه خلال اللقاء، قائلًا: «مندهش من حاجة تانية وهي الإصابات، أعمل تغييرات 4 أو 5 لاعبين بسبب الإصابات؟ أنا في حياتي التدريبية ما عملتهاش».

واختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: «مبروك للزمالك، إحنا ضيعنا وهو استغل وقدر يكسب».

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.