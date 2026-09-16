أيمن يونس: الزمالك محظوظ بالفوز على غزل المحلة

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان محظوظًا بتحقيق الفوز على غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «كل أحداث المباراة لا تعطيك انطباع عن نتيجة المباراة».

وأضاف: «الزمالك محظوظ النهاردة إنه يخرج بفوز، غزل المحلة فقد 3 نقاط النهاردة».

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبيراميدز رابعًا برصيد 12 نقطة.