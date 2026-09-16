قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار في بلبيس .. جهود مكثفة للبحث والتمشيط للإمساك بتمساح تم رصده | شاهد
خاص لـ صدى البلد | مصادر مقربة تكشف حقيقة عودة هشام عبد الحميد إلى مصر
مفاجآت وغيابات بالجملة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
منتخب مصر يعلن قائمة مباريات أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا
البابا تواضروس من كاتدرائية ملوي: بركة الله لا غنى عنها
الهيئة العامة للاستعلامات تبرز دلالات المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»
سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟
مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي
الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة
تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات
وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: الزمالك محظوظ بالفوز على غزل المحلة

أيمن يونس
أيمن يونس
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان محظوظًا بتحقيق الفوز على غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «كل أحداث المباراة لا تعطيك انطباع عن نتيجة المباراة».

وأضاف: «الزمالك محظوظ النهاردة إنه يخرج بفوز، غزل المحلة فقد 3 نقاط النهاردة».

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبيراميدز رابعًا برصيد 12 نقطة.

أيمن يونس نجم الزمالك السابق الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

أرشيفية

بقيمة 2.8 مليار دولار.. اعتراض ديمقراطي داخل الكونجرس على صفقة قنابل لإسرائيل

إطلاق سراح 25 سجينابيلاروسي

بيلاروس توافق على إطلاق سراح 25 سجينا مقابل رفع عقوبات أمريكية

المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي يرفع معدل «الريبو» و«الريبو العكسي» 25 نقطة أساس

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد