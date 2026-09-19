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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ما هو الحد الأقصى؟.. رسوم السحب من ATM البنوك الأخرى

السحب من ATM
السحب من ATM
خالد يوسف

تُعد عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنوك أخرى خارج شبكة البنك المصدر للبطاقة إجراءً يومياً يتطلب وعياً مالياً دقيقاً لتفادي الاقتطاعات المفاجئة، فوفقاً للpppضوابط المصرفية المعمول بها، تفرض المؤسسات المصرفية عمولة خدمة مقابل الاستخدام لغير عملائها، تتراوح قيمتها عادة بين 5 إلى 10 جنيهات وفقاً لتعليمات البنك المركزي، لذا، فإن معرفة هذه الرسوم مسبقاً تمنحك تحكماً أفضل في نفقاتك اليومية وتجنبك خسائر مالية تراكمية لا داعي لها.

الحد  الأقصى اليومي للسحب من ATM والبنوك

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى لقيمة السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM عند 30 ألف جنيه مصري، وفقًا لآخر القواعد المنظمة لعمليات السحب النقدي.

الحد الأقصى للسحب

كما يصل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من حسابات العملاء داخل البنوك إلى 250 ألف جنيه.


قيمة رسوم السحب من ATM في البنوك

يبحث العملاء عن رسوم السحب من ATM قبل إجراء عمليات السحب، خاصة عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، إلى جانب معرفة الحد الأقصى المسموح به للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي والحسابات البنكية.

ATM

تختلف رسوم السحب من ATM من بنك إلى آخر عند استخدام ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك، وجاءت الرسوم المقررة كالتالي:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات رسوم سحب نقدي من ماكينة ATM.

بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات رسوم على عملية السحب.

بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات رسوم سحب نقدي.

بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات رسوم استخدام ماكينة الصراف الآلي.

رسوم السحب من ATM

بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات رسوم سحب.

البنك التجاري الدولي CIB: 7 جنيهات رسوم على عملية السحب.

بنك القاهرة: 5 جنيهات رسوم سحب من ماكينة ATM.

بنك مصر: 5 جنيهات رسوم سحب نقدي.

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات رسوم استخدام ماكينة الصراف الآلي.


أسباب فرض رسوم السحب النقدي الخارجي

​تأتي هذه الرسوم الرمزية التي تفرضها القطاعات المصرفية نظير تكلفة التشغيل والصيانة وربط شبكات الصراف الآلي ببعضها البعض عبر منظومة التبادل اللحظي. 

أسباب فرض رسوم السحب

فعندما تستخدم بطاقتك البنكية في ماكينة تتبع مؤسسة مالية أخرى، يتحمل البنك المشغل تكاليف إضافية لتأمين وتوجيه العملية، مما يستدعي خصم عمولة خدمة تنافسية تُحتسب لكل عملية سحب منفصلة، بينما تظل العمليات داخل شبكة بنكك الأصلي مجانية تماماً لخدمة العملاء.  

استراتيجيات ذكية لتجنب عمولات الـ ATM الإضافية

​الاعتماد على ماكينات البنك الأصلي: احرص دائماً على تحديد أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للجهة المصدرة لبطاقتك لتنفيذ معاملاتك مجاناً.  

​الاعتماد على ماكينات البنك الأصلي

​تجميع الاحتياجات النقدية: قم بسحب المبلغ الإجمالي الذي تحتاجه في معاملة واحدة بدلاً من إجراء عدة عمليات متفرقة تفلس ميزانيتك بسبب تراكم العمولات.  
​البدائل الرقمية: استخدم التطبيقات الرسمية للبنوك للاستعلام عن الرصيد ومتابعة حركة الحساب بدلاً من استهلاك رصيدك في رسوم الاستعلام عبر ماكينات الغير.

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