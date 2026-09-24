موعد والقناة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب ألمانيا ، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لخوض مباراة قوية ضد خصمه منتخب هولندا مساء يوم الخميس، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة 2027.

ويستضيف ملعب "يوهان كرويف" مباراة منتخبي ألمانيا وهولندا في خضم منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، المجموعة الثانية.

وتقع ألمانيا رفقة هولندا في المجموعة الثانية التي تضم كذلك كل من صربيا واليونان.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب يورجن كلوب مع منتخب ألمانيا، وينطبق الأمر نفسه على تشافي هيرنانديز مع هولندا.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.