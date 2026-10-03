احتجاجات واشتباكات عنيفة في إسرائيل بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر

تشهد إسرائيل اليوم، السبت، سلسلة من الاحتجاجات في عدة مناطق، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وسط توتر ووقوع مواجهات واحتكاكات بين متظاهرين ومواطنين، إلى جانب تدخلات من الشرطة الإسرائيلية.

وتتركز الاحتجاجات في عدد من التقاطعات والمواقع، من شمال إسرائيل وحتى وسط البلاد، حيث يشارك المتظاهرون في فعاليات لإحياء ذكرى قتلى أحداث 7 أكتوبر، بالتوازي مع احتجاجات ضد الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتياهو ومطالبات بإجراء تحقيقات بشأن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

وفي تقاطع كابري بالجليل الغربي، وقعت مواجهة عنيفة خلال إحدى المظاهرات، بعدما تقدمت سيارة باتجاه مجموعة من المتظاهرين، في واقعة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها محاولة دهس.

وذكرت التقارير أن شخصين ترجلا من السيارة ودخلا في اشتباك مع المحتجين، فيما لم ترد معلومات عن إصابات خطيرة.

وفي رحوفوت، تظاهر نحو 200 شخص عند تقاطع حديقة العلوم لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وتحدث خلال المظاهرة داني إلغرت، شقيق إيتزيك إلغرت الذي قُتل أثناء أسره لدى حركة حماس وأعيد دفن جثمانه.

كما شهدت حيفا احتجاجات تدخلت خلالها الشرطة الإسرائيلية، وأسفرت عن توقيف عدد من المشاركين، بعد استمرار المظاهرة رغم مطالبة الشرطة بتفريقها.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل أيام من حلول الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وسط استعدادات لتنظيم المزيد من المظاهرات والفعاليات في أنحاء إسرائيل خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتشديد الإجراءات الأمنية تحسبًا لوقوع مواجهات أو اضطرابات.