أكد ممثل رئيس نيجيريا لنيباد أن قمة النيباد اليوم، السبت، فرصة سانحة لتجديد الشراكة في أفريقيا.

وقال ممثل رئيس نيجيريا لنيباد في كلمته أمام أعمال القمة بالعلمين الجديدة: "الجهود التنموية للقارة الأفريقية لا يجب أن تأتي من خارجها".

وأضاف ممثل رئيس نيجيريا لنيباد: "المشروعات الجاري تنفيذها تحويل أفريقيا إلى قارة قادرة على الإنتاج".

وتابع: "نحتاج إلى تعزيز التعاون التجاري وإزالة الحواجز التجارية بأفريقيا".

واستطرد ممثل رئيس نيجيريا لنيباد: “نحتاج إلى خلق بيئة تساعد على ازدهار الأعمال بأفريقيا”.

وأكمل ممثل رئيس نيجيريا لنيباد: "يجب أن نولي أهمية كبيرة لإرساء الأمن والسلم على الصعيد الأفريقي".