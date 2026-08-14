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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إطلالة ناعمة.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بظهورها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ريهام عبد الغفور 

وتألقت ريهام عبد الغفور، مرتديه جيب أنيقة باللون الابيض ونسقت معها جاكيت بنفس الشكل ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام عبد الغفور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام عبد الغفور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام عبد الغفور 

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