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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صرف الإسكندرية» يستعرض إنجازات القطاعات وخطط العمل للعام الجديد| صور

اجتماع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
اجتماع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات الشركة، لاستعراض نتائج الأعمال والإنجازات التي حققتها القطاعات خلال العام 2025/2026.

تناول الاجتماع، عرضا تفصيليا لأبرز الأعمال والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال العام، ومعدلات الأداء والإنجاز بكل قطاع، إلى جانب استعراض جهود تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع، عددا من مؤشرات الأداء والتحديات التي واجهت قطاعات الشركة خلال الفترة الماضية، وبحث آليات التعامل معها ووضع خطط عمل تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ودعم جهود التطوير خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس سامي قنديل، أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ خطط العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة، بما يدعم تحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.


 


 

الإسكندرية صرف صحي اجتماع عضو منتدب سامي قنديل

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