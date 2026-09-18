محافظ الإسماعيلية: لا مجال لترك أي تراكمات في الشوارع أو المناطق السكنية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود حي ثالث في تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بمختلف المناطق، مشددًا على استمرار العمل الميداني وعدم السماح بعودة تجمعات القمامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

ووجه المحافظ، دهشان إسماعيل رئيس حي ثالث، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع أي تراكمات فور ظهورها، مع استمرار المرور الميداني على قطاعات الحي والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن النظافة اليومية مسؤولية أساسية ولا مجال لترك أي تراكمات في الشوارع والمناطق السكنية.

وشدد اللواء نبيل حسب الله على ضرورة متابعة أداء أطقم النظافة ومعدات الحي بصورة مستمرة، والعمل على استعادة انتظام خطط النظافة ورفع المخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات المحافظ وتعليمات هالة المصري، نائب رئيس الحي، كثفت أطقم النظافة أعمالها في مختلف القطاعات والمناطق، حيث تم تنفيذ حملة للنظافة العامة استهدفت رفع التراكمات العشوائية بطريق فؤاد عزيز غالي، وأمام نادي المنتزه، وخلف ديوان مجلس المدينة، وامتداد شارع أبو الهول أمام حديقة الشيخ زايد، ومحيط مجمع المحاكم بشارع شبين.

كما شملت الأعمال رفع التراكمات خلف الإغاثة، وخلف مستشفى حكيم، ومنطقة المباحث، ضمن خطة الحي للتعامل مع البؤر التي تشهد تراكمات والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

وأكدت نائب رئيس الحي أن أطقم النظافة تواصل العمل بكل الإمكانيات المتاحة، بالتوازي مع استكمال صيانة معدات الحي، تمهيدًا للعودة إلى الانتظام الكامل في تنفيذ خطط النظافة الأساسية بمختلف القطاعات.