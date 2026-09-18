قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل: المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تضم 17 محطة بطول 19 كم
وزارة النقل تكشف عن آلية تمويل مشروعات القطاع وطرق سداد القروض
شقيق الأميرة ديانا يكشف كواليس جنازتها.. خلاف مع تشارلز ورد نادر من قصر باكنجهام
«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك
البرهان: الغلاء وشح الموارد جزء من تداعيات الحرب في السودان
زيدان يعلن قائمته الأولى مع منتخب فرنسا.. 5 وجوه جديدة وعودة كامافينجا
طالبه بأموال.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر شخص من منادي سيارات بالجيزة
حسام موافي يكشف علاقة الأنيميا بالصداع والإرهاق
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل
حسام موافي يحذر من اعتبار الإغماء عند الوقوف عرضًا للأنيميا فقط
سعر الدولار اليوم بعد التراجع في البنوك
نزل 20 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: لا مجال لترك أي تراكمات في الشوارع أو المناطق السكنية

انتشار القمامة
انتشار القمامة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود حي ثالث في تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بمختلف المناطق، مشددًا على استمرار العمل الميداني وعدم السماح بعودة تجمعات القمامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

ووجه المحافظ، دهشان إسماعيل رئيس حي ثالث، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع أي تراكمات فور ظهورها، مع استمرار المرور الميداني على قطاعات الحي والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن النظافة اليومية مسؤولية أساسية ولا مجال لترك أي تراكمات في الشوارع والمناطق السكنية.

وشدد اللواء نبيل حسب الله على ضرورة متابعة أداء أطقم النظافة ومعدات الحي بصورة مستمرة، والعمل على استعادة انتظام خطط النظافة ورفع المخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات المحافظ وتعليمات هالة المصري، نائب رئيس الحي، كثفت أطقم النظافة أعمالها في مختلف القطاعات والمناطق، حيث تم تنفيذ حملة للنظافة العامة استهدفت رفع التراكمات العشوائية بطريق فؤاد عزيز غالي، وأمام نادي المنتزه، وخلف ديوان مجلس المدينة، وامتداد شارع أبو الهول أمام حديقة الشيخ زايد، ومحيط مجمع المحاكم بشارع شبين.

كما شملت الأعمال رفع التراكمات خلف الإغاثة، وخلف مستشفى حكيم، ومنطقة المباحث، ضمن خطة الحي للتعامل مع البؤر التي تشهد تراكمات والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

وأكدت نائب رئيس الحي أن أطقم النظافة تواصل العمل بكل الإمكانيات المتاحة، بالتوازي مع استكمال صيانة معدات الحي، تمهيدًا للعودة إلى الانتظام الكامل في تنفيذ خطط النظافة الأساسية بمختلف القطاعات.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

العداد الكودي

مصدر بالكهرباء: التصالح يحل أزمة الشريحة الموحدة ولا يحول العداد الكودي إلى قانوني

ترشيحاتنا

فيديو متداول

كاميرات المنزل تكشف واقعة صادمة.. اتهام مدرسة بالاعتداء على طفل من ذوي الهمم

هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد: طقس حار رطب غدا على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

مصر للطيران

إنجاز عالمي لـ مصر للطيران.. جائزة الأكثر تطورا عالميا وأفضل طاقم ضيافة في أفريقيا

بالصور

قشرة الشعر ليست دائمًا بسبب قلة النظافة.. أسباب ظهورها وطرق التخلص منها

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد