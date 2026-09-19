مطار الغردقة يستقبل 157 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال الأسبوع

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 157 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الدولية، وعلى متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، ليسجل المطار بذلك أعلى معدل وصول يومي خلال الأسبوع الجاري.

وتشهد صالات الوصول بالمطار حركة مكثفة بالتزامن مع توافد الرحلات الدولية، وسط استعدادات لاستقبال الأفواج السياحية وإنهاء إجراءات الوصول، بما يضمن انتظام حركة الركاب وسرعة انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويأتي ارتفاع أعداد الرحلات الوافدة إلى الغردقة في ظل استمرار النشاط الملحوظ في حركة السياحة الدولية إلى مدن البحر الأحمر، مع توافد أعداد كبيرة من السائحين لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بشواطئ المدينة ومقوماتها الطبيعية والأنشطة السياحية المتنوعة.

وتواصل الجهات المعنية بالمطار تنظيم حركة الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للوفود السياحية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التشغيل، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة داخل صالات الوصول وإنهاء الإجراءات في أوقات مناسبة.

ويعكس تسجيل 157 رحلة دولية خلال يوم واحد استمرار قوة حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة، بالتزامن مع استمرار الموسم السياحي وتدفق السائحين من الأسواق الخارجية المختلفة.