محافظ دمياط يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ومتابعة الأداء ميدانيًا

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وجه محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، مع متابعة مستوى الأداء ميدانيًا، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، السبت، مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومتابعة آليات العمل المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق المختلفة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات والإدارات المعنية، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة في منظومة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة.