للتخفيف عن أعباء المواطنين.. أسعار السلع الأساسية في المنافذ المخفضة

مع استمرار جهود توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسعار عدد من السلع المطروحة في المنافذ المخفضة، مؤكدًا توافر مخزون كافٍ من السلع لتلبية احتياجات المواطنين وضيوف مصر.

284 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة

وقال هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية، إن الدعم الغذائي آمن ومستقر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن وجود مخزون كافٍ من السلع يؤكد القدرة على تلبية احتياجات المواطنين وضيوف مصر.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك مبادرات لتوفير سلع محددة بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات، موضحًا أن هذه المبادرات تأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أنه تم فتح 284 منفذًا لبيع السلع المخفضة في مختلف المناطق، مؤكدًا أن إقامة المعارض والمنافذ بالقرب من المواطنين تساهم في تقليل تكاليف الانتقال من وإلى الأسواق، وتسهيل حصول الأسر على احتياجاتها.

أسعار السكر والأرز والزيت والصلصة

وكشف الدجوي عن أسعار عدد من السلع المطروحة داخل المنافذ المخفضة، موضحًا أن سعر السكر يبلغ 25 جنيهًا، بينما يصل سعر الأرز إلى 25 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الصلصة يبلغ 14 جنيهًا، في حين يصل سعر الزيت إلى 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن طرح هذه السلع بأسعار مخفضة يأتي ضمن جهود توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

معارض «أهلًا بالمدارس» و«رمضان»

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية إلى وجود معارض خاصة بـ«أهلًا بالمدارس» و«رمضان»، موضحًا أن هذه المعارض تأتي ضمن الاستعدادات لتطوير منظومة توفير السلع للمواطنين، والوصول بالمنتجات الأساسية إلى مختلف المناطق.

وأشار إلى الاستعداد لتحويل 40 ألف منفذ إلى المسمى الجديد «كاري أون»، بما يساهم في تطوير منظومة المنافذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد أن التوسع في المنافذ والمعارض يهدف إلى دعم توافر السلع الأساسية، وتقليل الأعباء عن المواطنين، مع استمرار العمل على توفير احتياجات الأسواق بصورة مستقرة.