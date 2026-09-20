السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50.. أخبار سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

في ظل متابعة المواطنين المستمرة لأسعار السلع الأساسية ومدى توافرها في الأسواق، يسأل الجميع: “هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك في أسعار السلع؟ وما هي خطة الدولة لتوفير السلع بكميات؟”.

وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، استقرار موقف السلع الغذائية وتوافر مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتوافر منها مخزون لفترات تتجاوز عامًا، بالتزامن مع استمرار المبادرات والمعارض التي تستهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.

284 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة

وقال هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، إن الدعم الغذائي آمن ومستقر بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الدليل على ذلك هو وجود مخزون كافٍ من السلع لتلبية احتياجات المواطنين وضيوف مصر.

السلع

وأوضح أن هناك مبادرات لتوفير عدد من السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إقامة المعارض والمنافذ بالقرب من المواطنين تساعد في تخفيف الأعباء عنهم وتقليل تكاليف الانتقال إلى الأسواق.

وأشار إلى أنه تم فتح 284 منفذًا لبيع السلع المخفضة في مختلف المناطق، موضحًا أن أسعار بعض السلع داخل هذه المنافذ تبلغ 25 جنيهًا للسكر، و25 جنيهًا للأرز، و14 جنيهًا للصلصة، و50 جنيهًا للزيت.

معارض «أهلاً بالمدارس» و«رمضان»

السلع

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة إلى إقامة معارض خاصة بـ«أهلاً بالمدارس» و«رمضان»، موضحًا أن هذه المعارض تأتي ضمن الاستعدادات لتحويل 40 ألف منفذ إلى المسمى الجديد «كاري أون»، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

مخزون استراتيجي يكفي عامًا

وأكد الدجوي أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي لمدة عام، فيما يتوافر من بعض السلع مخزون يكفي لأكثر من عام، مشددًا على أن الكميات الموجودة تلبي احتياجات المواطنين، ولا توجد مشكلات تتعلق بنقص أي سلعة.

وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز أماكن لتخزين السلع بالكميات والجودة المطلوبة، وهو ما يوفر حالة من الطمأنينة بشأن توافر المنتجات واستقرار الأسواق.

استقرار الأسعار رغم الأزمات الخارجية

وذكر أن أسعار السلع شهدت استقرارًا خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع زيادة المعروض، رغم المشكلات والأزمات التي تشهدها بعض المناطق في الخارج.

وأشار إلى أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، معتبرًا أن ذلك يعكس استقرارًا في الأسواق رغم الظروف والصراعات الحالية.

«كاري أون» لمواجهة فروق الأسعار

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة إلى أن نظام «كاري أون» سيسهم في الحد من فروق أسعار السلع من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن الدولة تلزم التاجر بوضع سعر السلعة عليها، بما يمنع بيعها بأعلى من السعر المحدد.