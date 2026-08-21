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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤلفة الكتاب المستوحى منه مسلسل بنج كلي: كل خطأ طبي هو حبكة سينمائية

بنج كلي
بنج كلي
أحمد البهى

علقت الدكتورة دعاء جلال أستاذ التخدير، على الأخطاء الطبية التي وردت في أحد مشاهد مسلسل بنج كلي، المأخوذ عن كتابها الذي حمل اسم حكايات من غرف العمليات. 

وقالت الدكتورة دعاء جلال في منشور عبر موقع فيسبوك: كتابي حكايات من غرف العمليات ليس كتابا طبيا ولا يوجد به أي تفاصيل طبية كما حدث في المسلسل، إنما هو عمل أدبي بحت يحكي يوميات طبيبة تخدير، مع عرض لمواقف درامية حدثت بالفعل تنوعت بين الكوميديا أحيانا والحزن أحيانا أخرى ولكن تم طمس معالم شخصية المريض بصورة كاملة حفاظًا على خصوصية المريض وحقوقه فلا يمكن التعرف على أي شخصية من سرد الأحداث إطلاقا.. ويعلم هذا جيدًا كل من قرأ الكتاب.

واستكملت: كل خطأ طبي حدث في المسلسل ما هو إلا حبكة سينمائية في سياق المعالجة الدرامية.. كان يمكن تداركها إذا سألوني عنها ورجعوا للرأي الطبي أولا قبل تنفيذها، كما حدث بالفعل في مشاهد وتفاصيل كثيرة استعانوا بي فيها، ولكن في النهاية هو تمثيل وليس حقيقة، وكل عمل وله سقطاته وأقدر جيدًا نقد الأطباء للأخطاء الموجودة في العمل وأنا منهم ومعهم، حيث أنني أشاهدها لأول مرة مع باقي الجمهور، وبالفعل أقف عليها وانتقدها مثلهم تماما، فأنا طبيبة قبل أي شيء.

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