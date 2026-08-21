يوسف حمادة هلال يخوض تجربة جديدة خلف الكاميرا في كليب والده «يا ناسينا»كشف يوسف حمادة هلال عن تفاصيل مشاركته في أحدث أعمال والده الفنان حمادة هلال الغنائية، من خلال كليب «يا ناسينا»، مؤكدا أن التجربة كانت مختلفة ومميزة بالنسبة له، خاصة أنها جمعته بوالده في عمل فني جديد، بالتزامن مع استعداد حمادة هلال لطرح ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.

وشارك يوسف حمادة هلال متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة تجمعه بوالده، أعرب من خلالها عن سعادته وفخره بالمشاركة في الكليب، مشيرًا إلى أن أكثر ما أسعده هو خوض تجربة فنية إلى جانب والده، الذي يستعد للعودة إلى الساحة الغنائية من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة.

وأكد يوسف أن مشاركته في «يا ناسينا» لم تقتصر على الظهور أمام الكاميرا، لكنه خاض أيضًا تجربة جديدة خلفها، من خلال المساهمة في إخراج الكليب إلى جانب المخرج أحمد نشأت، والمخرج ومدير التصوير عمرو عصام، ليجمع العمل بين ظهوره كمشارك في الفيديو وخوضه تجربة عملية في مجال الإخراج.

وعبّر يوسف عن حماسه لهذه الخطوة، لافتًا إلى أنه استمتع كثيرًا بالمشاركة في مراحل تنفيذ الكليب، واعتبر العمل إلى جانب أصحاب الخبرة فرصة مهمة بالنسبة له، خاصة أنه يخوض تجربة جديدة برفقة والده وعدد من صناع الفيديو كليب.

وتمنى نجل حمادة هلال أن يحقق الميني ألبوم الجديد نجاحًا كبيرًا ويحظى بإعجاب الجمهور، كما وجه رسالة دعم وفخر إلى والده، متمنيًا له استمرار النجاح والتوفيق في مشروعاته الفنية المقبلة.

حمادة هلال يستعد لطرح أعمال غنائية جديدة

من جانبه، يواصل حمادة هلال العمل على مجموعة من الأغنيات الجديدة، ضمن خطة فنية يسعى من خلالها إلى العودة بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث انتهى من تصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب في مدينة إسطنبول التركية، ومن المنتظر طرحهما تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن تحضيرات حمادة هلال للميني ألبوم الجديد، الذي يحمل اسم «يا ناسينا»، والذي يضم عددًا من الأغنيات التي يسعى من خلالها إلى تقديم شكل موسيقي متنوع لجمهوره، مع طرح الأعمال بصورة متتابعة خلال الفترة المقبلة.

وكان حمادة هلال قد طرح في مطلع شهر أغسطس الجاري أغنية «كنت واحد من كتير» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية التي قدمها في شكل فيديو كليب، ضمن سلسلة الأعمال الغنائية التي بدأ طرحها مؤخرًا.

وجاءت أغنية «كنت واحد من كتير» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، بينما تولى ماهر صلاح مهمة الميكس والماستر، فيما أخرج الكليب عبد الرحمن محمد.

ولا يقتصر نشاط حمادة هلال خلال الفترة الحالية على مشروعاته الغنائية، إذ يواصل أيضا حضوره في المجالين السينمائي والدرامي، في ظل مسيرة فنية امتدت لسنوات وقدم خلالها مجموعة متنوعة من الأعمال التي جمعت بين الغناء والتمثيل.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان حمادة هلال لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن قسم خاص يحمل عنوان «صوت السينما».

ويأتي تكريم حمادة هلال تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في مجالي الغناء والتمثيل، خاصة أنه استطاع على مدار السنوات الماضية أن يحافظ على حضوره لدى الجمهور من خلال أعمال غنائية ودرامية وسينمائية متنوعة.

ويواصل حمادة هلال خلال الفترة الحالية التحضير لمشروعاته الفنية المقبلة، بالتزامن مع استعداداته لطرح أغنيات الميني ألبوم الجديد، في خطوة تعكس رغبته في مواصلة نشاطه الغنائي وتقديم أعمال جديدة لجمهوره خلال الفترة القادمة.