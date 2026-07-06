سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أنه فور صدور التكليفات الرئاسية بتدشين برنامج خفض الأعباء المعيشية، تواصل وزير التموين مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وتم التنسيق الفوري لعقد اجتماع ثلاثي بين الجهات الثلاث، وبالفعل عُقد اليوم بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم التوافق والاتفاق على عدد من المحاور والآليات.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "تم الاتفاق على آلية تنفيذ التكليف الرئاسي. المحور الأول يشمل استدامة عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد، سواء الإنتاج المحلي أو زيادة الرقعة الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية من السلع الأساسية، وعملية تدبير هذا الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر، والتصنيع، والنقل، والتخزين، والاتفاق على المخازن الرئيسية، ورفع كفاءة المخازن وسلاسل الإمداد."



وواصل: "تم الاتفاق على تدشين شركة، وهي أول شركة وطنية" كاري أون "، لتنفيذ المشروع القومي بالشراكة بين وزارة الزراعة والتموين، لتكون مظلة حكومية وطنية لإدارة شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للجهات المختلفة، وهي وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وجهاز مستقبل مصر، ما بين منافذ ثابتة ومتحركة، ومجمعات استهلاكية، ومنافذ سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر، وهذه الشركة مهمة وتعطي انطباعًا بوجود كيان مؤسسي."



وردًا على سؤال الحديدي: هل كل المنافذ الموجودة التابعة لجهات مختلفة ستتبع تلك الشركة؟، أقال : "الشركة ستتولى إدارة الأصول والمنافذ التابعة لوزارة التموين، ووزارة الزراعة، وكذلك جهاز مستقبل مصر، وستضم المنافذ التابعة لوزارة التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة البالغ عددها 635 منفذًا، ما بين ثابت ومتحرك، وجارٍ حصر الأصول من قبل وزارة الزراعة، ومنافذ جهاز مستقبل مصر البالغ عددها 1427 منفذًا. هذه المنافذ، ووفقًا للتكليف الرئاسي، سيتم التوسع فيها تحت العلامة التجارية "كاري أون"، وإنشاء أسواق دائمة في المحافظات، تُضاف إلى الأسواق الموسمية مثل "أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس"، وسوف تتحول أسواق اليوم الواحد إلى أسواق دائمة، كما ستشمل عمليات ضبط سلاسل الإمداد، والنقل، والتوزيع داخل الكيانات الحكومية الثلاث."

