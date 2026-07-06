بقال عمل نفسه ميت من 4 سنوات.. تموين الغربية تكشف حقيقه إغماء تاجر أثناء حملة لضبط السجائر المغشوشة| صور

​أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى إحدى الحملات التموينية بمركز سمنود.

توجيهات محافظ الغربية

​كما نوهت مديرية التموين أن المقطع المتداول ليس وليد اللحظه وانه مقطع قديم يعود إلى نحو أربع سنوات مضت وليس حديثًا، ولا يمت بصلة وثيقة للحملات الرقابية الجارية حاليًا.

تفاصيل الواقعة

وأشار التموين في بيانها إلي تغيير القوة التنفيذية: جميع الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو لم يعد أي منهم ضمن القوة القائمة على تنفيذ الحملات الحالية، حيث بلغ عدد منهم سن التقاعد القانوني وانتهت خدمتهم منذ فترة.

عمله نفسه ميت

​كما تهيب المديرية بجميع وسائل الإعلام، والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمسؤولية، وعدم إعادة نشر أو تداول مقاطع قديمة على أنها وقائع حديثة؛ لما يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة للبلبلة دون مبرر.

حقيقة الواقعة منذ 4 سنوات



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في المقابل تؤكد مديرية التموين بالغربية على استمرار حملاتها الرقابية اليومية بكل حزم في كافة أرجاء المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.



​تُشدد المديرية على أنها تحتفظ بحقها القانوني كاملًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مروجي الأخبار الزائفة أو المقاطع المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة.