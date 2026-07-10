هوجو بروس يرحل عن تدريب منتخب جنوب أفريقيا بعد 5 سنوات مع الأولاد

أعلن المدير الفني البلجيكي هوجو بروس رحيله عن تدريب منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا"، منهياً مسيرة استمرت خمسة أعوام على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأكد بروس، البالغ من العمر 74 عامًا، أنه لن يستمر في منصبه، بعد أن قاد منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المدرب البلجيكي قد تولى قيادة منتخب جنوب أفريقيا في عام 2021، ونجح خلال فترة عمله في إعادة الفريق إلى الواجهة القارية والدولية، كما قاده للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 16 عامًا، قبل أن يختتم مشواره التاريخي ببلوغ دور الـ32 في مونديال 2026.

وأشار بروس إلى أنه تلقى عرضًا من الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم للاستمرار في دور استشاري، مؤكدًا أنه سيعود إلى جنوب أفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري لتوديع الجماهير واللاعبين بشكل رسمي.