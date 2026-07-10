استقبال رسمي لبعثة الأولمبياد الخاص المصري بسفارة مصر في باريس

واصل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات عروضه القوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب كندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها المشاركين في المحافل الرياضية الدولية، استقبل السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، بمقر السفارة المصرية في باريس، بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، وذلك في استقبال رسمي تقديرًا لما حققته البعثة من نتائج مشرفة، وفي مقدمتها تأهل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات إلى المباراة النهائية للبطولة.

وشهد الاستقبال حضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ عمرو محيي الدين الطحاويرئيس البعثة المصرية، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة داليا بدر ممثلة شركة WE، الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري.

كما حضر الاستقبال الأستاذ الدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للبعثة، والكابتن عفاف عزت مدربة منتخب السيدات، إلى جانب لاعبات المنتخب: ندى سيد، وروان وليد، وفاطمة طارق، وهاجر محمد، وتسنيم أحمد، وأسماء السيد، واللاعبات الشريكات: وفاء ربيع، وجنة أحمد، وشيماء علي، وسلمى كرم، وزهرة علاء.

ورحب السفير الدكتور طارق دحروج بأعضاء البعثة، معربًا عن فخره بما يحققه أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص المصري من إنجازات تعكس الصورة المشرفة للدولة المصرية، مؤكدًا أن السفارة المصرية في باريس تحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للبعثة، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدها على مواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأكد السفير أن ما يقدمه منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات خلال البطولة يمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والعزيمة، ويجسد ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ودمجهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الرياضة.

‎من جانبه، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ما يقدمه منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات في بطولة كأس العالم بباريس يمثل مصدر فخر لحركة الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة بفضل الاستثمار المستمر في إعداد اللاعبين، وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز مفهوم الرياضة الموحدة.

‎واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة قدمت نموذجًا عالميًا لقيم الدمج والقبول والتنوع، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة تقديم أداء يليق بمكانة المنطقة، ومتمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في ختام البطولة.

وفي ختام اللقاء، التقط السفير المصري الصور التذكارية مع أعضاء البعثة، متمنيًا لهم التوفيق في المباراة النهائية، ومؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب المصري على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات المشرفة للأولمبياد الخاص المصري على الساحة الدولية.