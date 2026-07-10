قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني علي التوالي .. أحمد العوضي يواصل تصدره شباك التذاكر بالسينمات المصرية
الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا
محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال رسمي لبعثة الأولمبياد الخاص المصري بسفارة مصر في باريس

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات عروضه القوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب كندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها المشاركين في المحافل الرياضية الدولية، استقبل السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، بمقر السفارة المصرية في باريس، بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، وذلك في استقبال رسمي تقديرًا لما حققته البعثة من نتائج مشرفة، وفي مقدمتها تأهل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات إلى المباراة النهائية للبطولة.

وشهد الاستقبال حضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ عمرو محيي الدين الطحاويرئيس البعثة المصرية، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة داليا بدر ممثلة شركة WE، الراعي الرئيسي للأولمبياد الخاص المصري.

كما حضر الاستقبال الأستاذ الدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للبعثة، والكابتن عفاف عزت مدربة منتخب السيدات، إلى جانب لاعبات المنتخب: ندى سيد، وروان وليد، وفاطمة طارق، وهاجر محمد، وتسنيم أحمد، وأسماء السيد، واللاعبات الشريكات: وفاء ربيع، وجنة أحمد، وشيماء علي، وسلمى كرم، وزهرة علاء.

ورحب السفير الدكتور طارق دحروج بأعضاء البعثة، معربًا عن فخره بما يحققه أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص المصري من إنجازات تعكس الصورة المشرفة للدولة المصرية، مؤكدًا أن السفارة المصرية في باريس تحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للبعثة، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدها على مواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأكد السفير أن ما يقدمه منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات خلال البطولة يمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والعزيمة، ويجسد ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ودمجهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الرياضة.

‎من جانبه، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ما يقدمه منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات في بطولة كأس العالم بباريس يمثل مصدر فخر لحركة الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة بفضل الاستثمار المستمر في إعداد اللاعبين، وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز مفهوم الرياضة الموحدة.

‎واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة قدمت نموذجًا عالميًا لقيم الدمج والقبول والتنوع، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة تقديم أداء يليق بمكانة المنطقة، ومتمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في ختام البطولة.

وفي ختام اللقاء، التقط السفير المصري الصور التذكارية مع أعضاء البعثة، متمنيًا لهم التوفيق في المباراة النهائية، ومؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب المصري على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات المشرفة للأولمبياد الخاص المصري على الساحة الدولية.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بطولة كأس العالم لكرة القدم باريس 2026 منتخب كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

مفتي القدس

بعد احتجازه لساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام

خطيب المسجد النبوي

بـ 4 شروط.. خطيب المسجد النبوي: الترويح عن النفس مشروع في الإسلام

خطيب المسجد النبوي

جعل للروح نصيبها وللجسد نصيبه.. خطيب المسجد النبوي: الإسلام دين اليسر

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد