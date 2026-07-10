حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص من بينهم سيدتين يحملون أسلحة نارية بحفل زفاف بقنا.



بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها قديمة حدثت بتاريخ 30/7/2025 خلال إحتفال الأهالى بعرس إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة نقادة

أمكن تحديد وضبط حاملى الأسلحة النارية الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص ، سيدتين – مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية الظاهرة بالمقطع (7 بنادق آلية).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









