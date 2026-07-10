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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل
الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل
محمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

المدارس العسكرية الرياضية (ذكور فقط)
الشروط العامة
•    أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وأن لا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى).
•    تقبل طلبة المراحل الدراسية (الإعدادية - الثانوية) طبقاً لشروط السن والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
•    أن يتنـاسب سن الطالب والمناهج الدراسية مـع مرحلته الدراسية طبقاً لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.
•    أن يكون حَسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
•    ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي مدرسة سابقة.
•    في حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة 30 يوماً لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة العسكرية الرياضية المتقدم للالتحاق بها كما يحق لإدارة المدرسة العسكرية الرياضية إعادة تحويل الطالب إلى المدارس الحكومية بالصف المناظر له في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.


•    أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (العلمية - الطبية - النفسية - البدنية - الرياضية - النمط والقوام الجسماني - المواجهة الشخصية "الهيئة") كشرط أساسي للقبول


•     حصول الطالب على بطولة مستوى (منطقة / جمهورية) كشرط تفضيلي للقبول للمرحلة الإعدادية وشرط أساسي للقبول للمرحلة الثانوية.
•    عدم جواز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.
•    حصول الطالب على نسبة مئوية 70% فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات البدنية والمهارية (العامة والخاصة) كشرط أساسي للقبول.
الشروط الخاصة:


المرحلة الإعدادية:
•    الصف الأول الإعدادي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى المنطقة وحتى المركز السادس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي.
•    الصف الثاني الإعدادي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى المنطقة وحتى المركز الخامس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي.
•    الصف الثالث الإعدادي: حصول الطالب على المركز الأول على مستوى المنطقة أو المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي.
المرحلة الثانوية.


•    الصف الأول الثانوي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول.
•    الصف الثاني الثانوي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول.
•    الصف الثالث الثانوي: حصول الطالب على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول.


مراحل الاختبار: المدارس العسكرية الرياضية:


•    تسجيل البيانات
•    سحب الملفات (بالمدارس العسكرية الرياضية)
•    الكشف الطبي (بالمدارس العسكرية الرياضية)
•    الاختبار البدني والمهارى (بالمدارس العسكرية الرياضية)
•    الاختبار العلمي (بالمدارس العسكرية الرياضية)
•    الاختبار النفسي (بالمدارس العسكرية الرياضية)
•    الكشف الطبي المتقدم (بالأكاديمية العسكرية المصرية)
•    الاختبار النفسي (بالأكاديمية العسكرية المصرية)
•    الاختبار الشخصي "الهيئة" (بالأكاديمية العسكرية المصرية)

التوقيتات العسكرية الرياضية :
•    يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 11/7/2026 وحتى 23/7/2026 .

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:
•    التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .
•    التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg
•    يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .
•    بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg  وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.

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