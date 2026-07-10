كريم رمزي: ما حققه الفراعنة في مونديال 2026 بداية الطريق نحو إنجاز أكبر

أكد الإعلامي كريم رمزي أن المشاركة التاريخية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026 رفعت سقف طموحات الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن الخروج أمام الأرجنتين لم يمنع حالة الفخر بما قدمه الفراعنة، بل عزز الإيمان بقدرة المنتخب على المنافسة في النسخ المقبلة من المونديال.

الخروج أمام الأرجنتين زاد الطموح ولم يُحبط الجماهير

وقال كريم رمزي إن الجماهير المصرية كانت حزينة بعد الخروج أمام منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، معتبرًا أن هذا الشعور يعكس حجم التطور الذي وصل إليه المنتخب الوطني، بعدما أصبح الطموح هو المنافسة على الأدوار المتقدمة وليس مجرد المشاركة.

رسالة للاعبي المنتخب: الجماهير تقدر من يجتهد

ووجه الإعلامي رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقدر دائمًا من يبذل أقصى ما لديه داخل الملعب، مشددًا على أن الاجتهاد والإخلاص سيقابلان دائمًا بالدعم والاحترام، كما ظهر في الاستقبال الجماهيري الحاشد لبعثة المنتخب بمدينة العلمين.

مونديال 2030.. الهدف أصبح أبعد من دور الـ16

وأشار كريم رمزي إلى أن منتخب مصر تجاوز مرحلة "التمثيل المشرف"، مؤكدًا أن الهدف في كأس العالم 2030 يجب أن يكون الوصول إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي، بعدما أثبت المنتخب قدرته على مقارعة كبار العالم والاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية في النسخة الحالية.

إشادة بالتنظيم ودعم المنتخب

واختتم كريم رمزي حديثه بتوجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة وكل الجهات التي ساهمت في تنظيم استقبال بعثة المنتخب، مثمنًا الجهود التي دعمت منتخب مصر خلال مشواره في كأس العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر في المستقبل.