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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم رمزي: تجاوزنا مرحلة «التمثيل المشرف» ونطمح إلى ربع النهائي في مونديال 2030

الجماهير
الجماهير
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأجواء في مدينة العلمين اتسمت بالفرحة والحماس مع احتشاد الجماهير لاستقبال بعثة المنتخب الوطني.


وأضاف في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن حالة الحزن على الخروج أمام الأرجنتين تحولت إلى دليل على ارتفاع سقف الطموحات، بعدما باتت الجماهير تشعر بأن المنتخب كان قادرًا على مواصلة المشوار في كأس العالم 2026. 
وتابع، أن هذا الشعور يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق، مؤكدًا أن الطموح أصبح مشروعًا بعد المستوى الذي قدمه المنتخب في البطولة.
وأوضح كريم رمزي أن الجماهير تنتظر رؤية اللاعبين لتوجيه رسالة واضحة لهم بأن العمل والإخلاص والقتال داخل الملعب سيجد دائمًا التقدير، معربًا عن أمله في أن يواصل معظم عناصر المنتخب مشوارهم حتى كأس العالم 2030، وأن ترتفع الطموحات من بلوغ دور الـ16 إلى الوصول لدور الثمانية ونصف النهائي والنهائي. 
وتابع، أن المنتخب تجاوز مرحلة الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بعدما أصبح قريبًا من التأهل إلى دور الثمانية، مشيدًا بالتنظيم الذي صاحب مشاركة المنتخب، ومؤكدًا أن تكامل أدوار الشركة المتحدة للرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وأشار كريم رمزي إلى أن الجماهير المصرية أدت دورًا كبيرًا في دعم المنتخب طوال البطولة، موضحًا أن الجميع توحد خلف الفريق بعيدًا عن الانتماءات، وأصبح المعيار الوحيد هو تمثيل منتخب مصر. 
وذكر، أن استقبال اللاعبين في مطار العلمين يمثل رسالة تقدير لكل من تحمل المسؤولية وسعى لتشريف الكرة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يساند كل من يعمل بإخلاص من أجل رفع اسم مصر، وأن حالة الالتفاف الحالية تعكس فرحة وطنية تجمع المصريين حول منتخبهم.
 

مونديال 2030 مدينة العلمين المنتخب الوطني

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