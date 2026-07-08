رغم الظلم التحكيمي.. كريم رمزي: خرجنا مرفوعي الرأس أمام حامل لقب كأس العالم

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، رغم توديع المنافسات من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا بطولة تاريخية، كما انتقد بشدة ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي".

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على "فيسبوك": "احنا سجلنا 8 أهداف في المونديال.. احنا اتقدمنا على كل الفرق واللي اتقدمت علينا دخلنا فيها 3".

وأضاف: "احنا هاجمنا ولعبنا كرة.. مفيش مثالية في الكرة وكان في أخطاء فردية استغلناها واستغلوها ضدنا، بس محدش قصر، لعبنا برجولة وروح، لعبنا كرة سليمة".

وتابع: "أول مرة نلعب أكتر من 3 ماتشات في المونديال، وخرجنا من بطل العالم.. احنا طموحنا كبر ولازم نشتغل على ده".

واختتم رسالته بانتقاد التحكيم، قائلًا: "حرام العالم يقبل إن الكرة آخر حاجة لسه فيها احترام وضمير وقواعد وقوانين تدمر بالظلم والفساد البجح.. كفاية قذارة".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا، في مباراة ثمن النهائي، وسط جدل تحكيمي واسع بشأن عدد من القرارات خلال اللقاء.

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022.