تجربة مثيرة .. ماذا قالت برامج الذكاء الاصطناعي عن بعضها ؟

أجرى موقع "تومز جايد" (Tom's Guide) التقني المتخصص اختباراً تقييماً استهدف مقارنة الاستجابات والقدرات التحليلية الأبرز لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة، من خلال توجيه أسئلة مباشرة لكل نظام لتحديد تقييمه ونظرته الخاصة لمنافسيه في السوق الرقمي.

نتائج التقييم المتبادل لنماذج ChatGPT وGemini وClaude وPerplexity

وبحسب ما أورده موقع "تومز جايد" في تقريره الصادر اليوم، شملت التجربة الميدانية المساعدات الرقمية الأربعة الرئيسية "شات جي بي تي" (ChatGPT)، و"جميناي" (Gemini)، و"كلود" (Claude)، و"بيربليكسيتي" (Perplexity)؛ حيث أظهرت الإجابات الصادرة عنها إدراكاً دقيقاً لنقاط القوة والضعف الهيكلية الخاصة بكل نموذج منافس.

وأوضح التقرير أن نموذج ChatGPT أظهر تفوقاً واضخاً في صياغة النصوص والإنتاج الإبداعي والتفاعل المتعدد الأغراض، بينما ركزت الاستجابات على تميز نموذج Gemini بالدمج المباشر مع المنظومة البرمجية والخدمات السحابية لشركة جوجل، بالإضافة إلى سرعة معالجة البيانات الضخمة.

تقييم الأداء الفني في الدقة والبحث المباشر

وأفادت التفاصيل المذكورة بداخل التقرير بأن نموذج Claude أظهر قدرات متقدمة في التحليل البرمجي والالتزام بقواعد الأمان وصياغة النصوص الطويلة بدقة عالية، في حين حددت الإجابات المتبادلة ميزة Perplexity الرئيسية في توثيق المصادر وتوفير إجابات بحثية فورية ودقيقة بالاعتماد على خوارزميات محركات البحث المباشرة.

وأشار التقرير إلى أن كل نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على نقاط قوة محددة لتلبية احتياجات المستخدمين؛ سواء أكانت تتركز في كتابة المحتوى والإبداع، أم في دقة البحث والتوثيق، أم في الأمن البرمجي والتحليل المتقدم.

آليات التطوير القادمة بقطاع المساعدات الذكية

وأشار التقرير الإخباري لموقع Tom's Guide إلى أن التنافس المتزايد بين الشركات المبتكرة ينعكس على الوتيرة السريعة لإرسال التحديثات البرمجية وتزويد النماذج بواجهات برمجة جديدة لمعالجة السلبيات التقنية التي حددها المنافسون.

ولم تسجل نتائج التقييم تفوقاً مطلقاً لنموذج واحد في كافة المجالات، وتواصل الشركات تطوير المعالجة الذكية لدعم المهارات التحليلية والبحثية بداخل كافة المساعدات التوليدية خلال المرحلة القادمة.