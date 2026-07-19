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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد موجة غضب المستخدمين.. OpenAI تتراجع وتصلح تصميم ChatGPT الجديد

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة OpenAI، في طرح تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، في خطوة تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت عقب دمج أوضاع Chat وWork وCodex داخل تطبيق موحد قبل نحو أسبوع.

ورغم أن الدمج استهدف تبسيط التجربة، إلا أنه تسبب في إخفاء بعض الميزات الأساسية، مثل سجل المحادثات، وجعل التنقل بين الأوضاع أقل سهولة.

أبرز التغييرات في التطبيق

أعادت OpenAI ميزة سجل المحادثات Conversation History والمشروعات Projects إلى الشريط الجانبي للتطبيق، ما يتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المحادثات السابقة أو المشروعات الجارية من مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين عدة شاشات.

كما أصبح التطبيق يدعم مزامنة سجل المحادثات وأوضاع Chat وWork بين نسخة الويب وتطبيقات سطح المكتب والهواتف الذكية، بحيث تبقى جميع المحادثات محدثة على مختلف الأجهزة، في المقابل، ستظل المهام المحلية Local Tasks محفوظة على الجهاز الذي أنشئت عليه فقط، ولن تتم مزامنتها عبر الأجهزة.

تصميم ChatGPT الجديد

وشمل التحديث أيضا إضافة زر مخصص للتبديل بين وضعي Chat وWork، مع اعتماد تصميم موحد يتوافق مع واجهتي الويب والهواتف المحمولة، ما يجعل الانتقال بين المحادثات الشخصية والمهام العملية أكثر سهولة ودون الحاجة إلى التكيف مع واجهة مختلفة.

تحسينات إضافية

بالتزامن مع هذا التحديث، طرحت OpenAI مؤخرا تحسينا كبيرا لميزة البحث داخل ChatGPT، يتيح للمستخدمين البحث عن المحادثات القديمة والمشروعات والمستندات والصور من مكان واحد، إلى جانب إطلاق مجموعة من ميزات الأمان المخصصة للمراهقين وأدوات الرقابة الأبوية.

لماذا يعد هذا التحديث مهما؟

أوضحت OpenAI أن هذه التغييرات جاءت استجابة مباشرة لملاحظات المستخدمين بعد أن لم تحقق النسخة الجديدة من تطبيق سطح المكتب مستوى التجربة المتوقع. 

كما أكدت الشركة أن وضع Codex لم يشهد أي تغييرات في هذا التحديث، مع تعهدها بمواصلة إصدار تحسينات دورية استنادًا إلى آراء المستخدمين.

وأصبح التحديث متاحا الآن لجميع مستخدمي ChatGPT، بما في ذلك أصحاب الحسابات المجانية، ويمكن الحصول عليه من خلال تحديث تطبيق سطح المكتب إلى أحدث إصدار.

ChatGPT سطح المكتب تحديث جديد OpenAI

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