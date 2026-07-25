ChatGPT كاد يقتلني: رجل يقاضي OpenAI بسبب نصيحة طبية خطيرة

رفع رجل من ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد شركة OpenAI والرئيس التنفيذي سام ألتمان، متهما روبوت الدردشة ChatGPT بتقديم نصائح صحية غير دقيقة، قال إنها دفعته إلى تأخير طلب العلاج رغم ظهور أعراض سبقت إصابته بجلطة رئوية كادت تودي بحياته.

وتقدم سكوت وينترز، القس السابق، بالدعوى أمام المحكمة العليا في مقاطعة سان فرانسيسكو، مدعيا أن توصيات ChatGPT عرضت صحته للخطر، وأن النظام تجاوز دوره كمصدر للمعلومات ليقدم ما وصفه بأنه ممارسة للطب دون ترخيص.

واتهمت الدعوى شركة OpenAI بإعطاء الأولوية لتفاعل المستخدمين وتحقيق الأرباح على حساب السلامة العامة، وعدم توفير ضوابط حماية كافية تمنع المستخدمين من الاعتماد على نصائح صحية خاطئة.

وجاء في الدعوى أن نموذج ChatGPT-4o، كان يقيم حالة سكوت الجسدية ويقدم توصيات بثقة تشبه تقييم الطبيب المختص، رغم عدم امتلاكه المؤهلات الطبية اللازمة.

ChatGPT

ماذا حدث وفقا للدعوى؟

تقول الدعوى إن وينترز استخدم ChatGPT-4o خلال عام 2025 لمحاولة فهم سبب شعوره المتكرر بالدوار، كما أخبر النظام بأنه يعاني من نوبات مرتبطة بعدم استقرار ضغط الدم.

وبحسب ادعاءاته، قلل ChatGPT من خطورة الأعراض، واقترح عليه البقاء في المنزل والراحة لفترات طويلة، كما زعم أنه أخبره بأن حالته لن تُعتبر خطيرة إلا بعد تعرضه لعدد أكبر من النوبات.

وتشير الدعوى إلى أن وينترز اتبع هذه النصائح، وبعد أسابيع قليلة، في يوليو 2025، تعرض لما وصفته بـ جلطة رئوية ضخمة ناجمة عن جلطات دموية أوصلته إلى حالة حرجة كادت تودي بحياته.

وأضافت الدعوى أن أحد أطبائه اعتبر قلة الحركة الناتجة عن توصيات ChatGPT عاملا ساهم في حدوث الجلطة.

ادعاء بتقديم نصائح دينية أثناء حالة طارئة

وتزعم الدعوى أن وينترز عاد إلى ChatGPT في يوم تعرضه للحالة الطبية الطارئة، وسأل الروبوت عما إذا كان الألم في منطقة الفخذ يستدعي الذهاب إلى المستشفى.

وبحسب الدعوى، استند رد ChatGPT إلى معتقداته الدينية، وقال له إن الله لم يصمم جسدك ليفشل بلا نهاية، بينما اتضح لاحقا، وفقا للادعاء، أن الألم كان علامة مبكرة على الجلطة الرئوية التي كادت تقتله.

ChatGPT ليس بديلا عن الطبيب

من جانبها، أكدت OpenAI أن ChatGPT لم يصمم ليحل محل الأطباء أو خدمات الرعاية الصحية.

وقال المتحدث باسم الشركة درو بوساتيري إن ChatGPT: “ليس طبييا ولا ينبغي استخدامه كبديل للرعاية الطبية أو التشخيص أو العلاج”، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المستخدمين في الوصول إلى معلومات أوضح وتجهيز أسئلتهم قبل التحدث مع المختصين.

وأضاف أن تحميل روبوتات الدردشة وحدها مسؤولية الأخطاء الصحية قد يكون مضللا، وقد يعيق الاستفادة من أدوات جديدة يمكن أن تساعد الأشخاص في رحلتهم الصحية.

وتوضح شروط استخدام ChatGPT أن الخدمة ليست مخصصة للتشخيص أو العلاج الطبي، وأن المستخدم لا ينبغي أن يعتمد على مخرجاتها باعتبارها مصدرا وحيدا للحقيقة أو بديلا عن الاستشارة المهنية.