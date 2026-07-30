قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود عزب يكشف أسرار حياته: عرفت بإصابتي بورم قبل العملية.. وزوجتي عاشت معي أصعب الأيام
من 92.4% إلى 4%| القصة الكاملة لأزمة مريم طالبة الثانوية.. والتعليم تكشف مفاجأة
الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري
مصطفى بكري بعد حادث ميناء دمياط: أعداء مصر يتآمرون لإشعال المنطقة
«عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله
أحدث ظهور لـ حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.. شاهد
الحكومة: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط
برلماني: وحدة ووعي المصريين وقوة الدولة حصن حقيقي في مواجهة التحديات
موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود
أقل من مليون جنيه.. 5 سيارات هاتشباك 2026 في مصر | أسعار وصور ومواصفات
استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط.. انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: إدراج القلاع الخمس يمثل انتصارًا للدبلوماسية والثقافة اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن قرار منظمة اليونسكو بإدراج قلاع جبل عامل اللبنانية على قائمة التراث العالمي يُعد من أبرز القرارات التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإدراج يمثل إنجازًا تاريخيًا للبنان وللدبلوماسية اللبنانية ووزارة الثقافة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان منى صالح ورشا عماد، أن القرار لم يقتصر على إدراج قلاع جبل عامل الخمس ضمن قائمة التراث العالمي فقط، بل شمل أيضًا إدراجها على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وما خلفه من تهديدات للمواقع الأثرية.

قلاع جبل عامل.. تراث لبناني في قلب الجنوب

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن منطقة جبل عامل تقع بالكامل في جنوب لبنان، وتضم عددًا من القلاع التاريخية المهمة، وعلى رأسها قلعة أرنون، المعروفة أيضًا باسم قلعة الشقيف، والتي تُعد من أبرز المعالم الأثرية في المنطقة.

وأضاف أن القلعة أصبحت معرضة للخطر خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها أثناء العدوان على لبنان، وهو ما زاد من أهمية إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر للحفاظ عليها وحمايتها.

قلعة تبنين ودير كيفا وشمع ضمن المواقع المدرجة

ولفت سنجاب إلى أن قائمة القلاع المدرجة تضم أيضًا قلعة تبنين وقلعة دير كيفا، بالإضافة إلى قلعة شمع الواقعة في بلدة شمع بقضاء صور جنوب لبنان، موضحًا أن هذه القلاع تمثل جزءًا مهمًا من الهوية التاريخية والحضارية للمنطقة.

وأكد أن إدراج هذه المواقع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جنوب لبنان يُعد إنجازًا كبيرًا للثقافة اللبنانية وللجهود الدبلوماسية، بدعم من الدول الصديقة والشقيقة للبنان.

قلاع تشهد على تعاقب الحضارات عبر مئات السنين

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن قلاع جبل عامل ليست مجرد مبانٍ تاريخية، بل شواهد حية على مرور حضارات وعصور متعددة، حيث تعود جذورها إلى مراحل تاريخية مختلفة من بينها العصور الفينيقية والإسلامية والصليبية، وغيرها من الحقب التي تركت بصماتها على المنطقة.

وأكد أن اللبنانيين ينظرون إلى هذا الإرث باعتباره جزءًا أصيلًا من تاريخ بلادهم وتراثها الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن الجنوب اللبناني يضم عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية التي تحمل قيمة حضارية وتاريخية كبيرة، وتؤكد عمق الحضارة اللبنانية وتنوعها عبر العصور.

القاهرة الإخبارية بيروت إدراج قلاع جبل عامل اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ايمان السيد

لغز اختفاء جثمان رضيع بالشرقية| الأم تستغيث: ابني راح فين.. وإدارة المستشفى ترد

أشرف داري

بسبب قضية زواج عرفي.. أشرف داري يطلب الرحيل عن الأهلي

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

ترشيحاتنا

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

بالصور

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد