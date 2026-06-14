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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالًا للجماهير قبل مواجهة بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي استفتاءً للجماهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاختيار حارس مرمى منتخب مصر الذي يستحق التواجد أساسيًا أمام بلجيكا.

منتخب مصر 

وكتب مهيب عبد الهادي:"لو مكان العميد تبدأ مباراة بلچيكا بمين؟"

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الاستفتاء، في ظل ترقب انطلاق مشوار منتخب مصر ومواجهة بلجيكا المرتقبة.

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سياتل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر 

وكانت البعثة قد غادرت مدينة سبوكين متجهة إلى سياتل، في رحلة طيران استغرقت 45 دقيقة، وذلك ضمن برنامج الإعداد النهائي قبل المباراة المنتظرة أمام المنتخب البلجيكي.

وجاءت مغادرة بعثة الفراعنة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في سبوكين، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى مواصلة التحضيرات في أجواء أكثر تركيزًا قبل المباراة الأولى في المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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