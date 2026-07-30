مدير «مسرح المواجهة والتجوال»: المرحلة السادسة لم تقتصر على المسرح بل أصبحت برنامجا فنيا متكاملا

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن المرحلة السادسة من المشروع لم تقتصر على المسرح، بل أصبحت برنامجا فنيا متكاملا يضم المسرح والفنون الشعبية ومعارض الكتب وتوزيع الكتب المجانية والفنون التشكيلية والورش في المحافظات.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشروع تمكن خلال المرحلة السادسة من الوصول إلى 20 محافظة مصرية بحوالى 170 قرية، بداية من وادي كركر في أسوان وصولًا إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد، مشيرًا إلى أن متوسط عدد المستفيدين الذين وصل إليهم المشروع بلغ نحو مليون مواطن من الأولى بالرعاية، خاصة عبر برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال أن المشروع وسع شراكاته بين قطاعات وزارة الثقافة والجهات المعنية ببناء الإنسان، من بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى العمق المصري وتقديم التوعية والتنوير الفكري من خلال الفن والأنشطة الثقافية.

وأشار إلى التعاون مع جامعة الأزهر، حيث نجح المشروع في تقديم عروض فنية داخل فروع الجامعة، ما أسهم في تفاعل الطلاب وبدء تكوين فرق مسرحية داخل الجامعات.