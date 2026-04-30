الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 244 مخالفة وضبط 3173 لتر سولار خلال حملات تموين في المنيا

ايمن رياض

ةشدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، ومتابعة جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تحرير 244 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات التفتيشية في قطاع المواد البترولية من ضبط تلاعب بإحدى محطات الوقود، حيث تبين الاستيلاء والتصرف في كمية 3173 لتر سولار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير محضرين لإدارة محطات وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف”، ومصادرة كميات من المواد البترولية، بالإضافة إلى ضبط أسطوانة بوتاجاز منزلية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 166 مخالفة، شملت ضبط واقعة تجميع خبز مدعم ومصادرة 520 رغيفًا قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 58 محضرًا في مجال الأسواق، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من السكر والملح الصناعي والدقيق والزيوت، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة كميات من الأسماك والدواجن، فضلًا عن ضبط 159 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، تم تحرير 15 محضرًا، شملت ضبط تجميع سلع تموينية ومصادرة 25 كرتونة مكرونة و5 كراتين زيت قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.
 

