سكرتير عام المنيا يتابع من مركز السيطرة حملات الإزالة

تابع اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات الإزالة وطرق الأبواب التي تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأسفرت الحملات عن اتخاذ 1670 إجراءً متنوعًا، شملت إرسال خطابات مسجلة للمخالفين، وتوجيه إنذارات وإخطارات، وتنفيذ أعمال إزالة لمخالفات قائمة، وقطع المرافق عن المباني المخالفة، ورفع عدادات الكهرباء والمياه، إلى جانب غلق وتشميع محال غير مرخصة، فضلاً عن تنفيذ حملات طرق الأبواب لإخطار المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم.

وتؤكد محافظة المنيا استمرار الحملات المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لجميع صور المخالفات، والحفاظ على حق الدولة، وفق توجيهات القيادة السياسية ومتابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة والتأكيد على ضرورة المتابعة اليومية للمخالفات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام.

كما تهيب محافظة المنيا بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والتراخيص، وعدم إقامة أي أعمال مخالفة دون الحصول على التصاريح اللازمة، حرصًا على الصالح العام وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة