منتخب المصارعة للسيدات يحصد ميداليتين في البطولة الأفريقية بالإسكندرية

حصد المنتخب المصري للمصارعة للسيدات ميداليتين خلال منافسات اليوم الجمعة في البطولة الأفريقية المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو الجاري بمشاركة 31 دولة.

وحصدت صباح عيد جمعة الميدالية الذهبية في منافسات وزن 86 كجم، كما فازت مودة بدوي بالميدالية الفضية في منافسات وزن 62 كجم على أن تستكمل باقي المنافسات لسيدات المصارعة غدا السبت.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبين ولاعبات، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.