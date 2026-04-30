كرم جابر يحتفل بإنجاز عائلي جديد .. ذهبية إفريقيا للمصارعة تفتح باب ذكريات أولمبياد أثينا

في لقطة حملت الكثير من الرمزية والاحتفال، احتفل البطل الأوليمبي المصري الأسطورة كرم جابر بفوز ابن شقيقه كريم جابر بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة، في إنجاز جديد يضاف إلى عائلة ارتبط اسمها بالإنجازات في اللعبة.

وشهد الاحتفال لحظة لافتة، حيث عبّر كرم جابر عن سعادته الكبيرة بالإنجاز من خلال أداء حركة فنية استعاد بها أجواء تألقه التاريخي في أولمبياد أثينا 2004، عندما توج بالميدالية الذهبية ودوّن اسمه كأحد أبرز أبطال المصارعة في تاريخ مصر والعالم العربي.

ويأتي تتويج كريم جابر بالذهب الإفريقي ليعكس استمرار امتداد الموهبة داخل العائلة، في وقت يواصل فيه الجيل الجديد من اللاعبين السعي لكتابة أسمائهم في سجل الإنجازات القارية والدولية.

اللقطة التي جمعتهما أعادت إلى الأذهان أمجاد كرم جابر الأوليمبية، خاصة أسلوبه الفني المميز الذي جعله أحد أبرز رموز المصارعة المصرية عبر التاريخ، لتتحول لحظة الاحتفال إلى رسالة دعم وتحفيز لبطل شاب يسير على خطى أحد أعظم الأسماء في اللعبة.