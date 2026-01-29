لافروف : موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية المتفق عليها بين واشنطن وكييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.

وقال لافروف ، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، - : "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".

وأضاف أن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلق على المحادثات التي تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي ، قال لافروف : "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تُعقد في أجواء سرية مغلقة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي : "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".